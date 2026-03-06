SFD-Rollis letztmals zu Hause Die Hoffnung auf die Wende lebt Tina Paare 06.03.2026, 10:31 Uhr

i Gelingt die Wende? SFD-Spielertrainer Niklas Martens (Mitte) und seine Teamkameraden geben die Hoffnung am letzten Regionalliga-Heimspieltag nicht auf. Castor Klaus neu. Klaus Castor

Erst zwei Punkte aus zwölf Spielen: Die Bilanz bei den Rollstuhl-Basketballern der SFD Bad Kreuznach fällt mager aus. Können sie den letzten Heimspieltag nutzen, um das Punktekonto aufzubessern?

Die Saison verläuft für die Rollstuhl-Basketballer der Sportfreunde Diakonie (SFD) Bad Kreuznach nicht wie erhofft. Aus zwölf Partien holten sie erst einen Sieg, sind damit Schlusslicht der Regionalliga. Am Samstag bestreiten sie ihren letzten Heimspieltag und geben die Hoffnung auf eine positive Wende nicht auf.







