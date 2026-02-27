Disc Golf in Bad Sobernheim: Die Hessen-Tour macht Station an der Nahe
Der TV Bad Sobernheim ist in Sachen Disc Golf ein bundesweiter Vorreiter. Das wissen auch die Veranstalter der Hessen-Tour zu schätzen. Zum wiederholten Male machen sie Station an der Nahe.
Bad Sobernheim. Am Sonntag geht es in Bad Sobernheim rund um die Dümmler-Halle, auf dem Barfußpfad und im Staden-Stadion rund: Ab 10 Uhr steigt ein Disc-Golf-Turnier statt. Bereits am Samstag nutzen die Anlage für Trainingseinheiten und Proberunden.Das Turnier ist Teil der Hessen-Tour und lockt Spieler aus Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland an die Nahe.