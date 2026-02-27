Disc Golf in Bad Sobernheim Die Hessen-Tour macht Station an der Nahe 27.02.2026, 10:33 Uhr

i Das Runde muss in diese Eisenkörbe: Sie sind das Ziel der Disc-Golf-Spieler und werden am Wochenende in den Bad Sobernheimer Grünanlagen zahlreich zu finden sein. Olaf Paare

Der TV Bad Sobernheim ist in Sachen Disc Golf ein bundesweiter Vorreiter. Das wissen auch die Veranstalter der Hessen-Tour zu schätzen. Zum wiederholten Male machen sie Station an der Nahe.

Bad Sobernheim. Am Sonntag geht es in Bad Sobernheim rund um die Dümmler-Halle, auf dem Barfußpfad und im Staden-Stadion rund: Ab 10 Uhr steigt ein Disc-Golf-Turnier statt. Bereits am Samstag nutzen die Anlage für Trainingseinheiten und Proberunden.Das Turnier ist Teil der Hessen-Tour und lockt Spieler aus Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland an die Nahe.







