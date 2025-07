Das Sommerturnier des RFZV Ellerbachtal war nicht ganz so stark besucht wie in den Vorjahren. Dafür war die Atmosphäre entspannt, und durch die Ausdehnung auf drei Turniertage wurde der Zeitplan entzerrt.

Trocken, nicht zu heiß, dazu neuer Sand auf Spring- und Abreiteplatz: Die Bedingungen beim Sommerturnier des RFZV Ellerbachtal Gebroth hätten kaum besser sein können. Bereits im Vorfeld hatten sich die Gastgeber mächtig ins Zeug gelegt, um den Reitern ein optimales Umfeld zu bieten. Der Verein hatte einen neuen Schlepper und einen neun Bahnplaner angeschafft, mit dem sich der Boden besser abziehen lässt.

Auch am Richterturm gab es eine Verbesserung. Vor der Meldestelle war ein kleines Vordach angebracht worden, das gleich zwei Funktionen erfüllt. Zum einen sind die Reiter vor Regen geschützt, wenn sie an der Meldestelle anstehen, zum anderen dient das Dach als Blendschutz für die, die in der Meldestelle für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Pünktlich zum Turnierstart war auch die neue Einfriedung des Dressurplatzes fertig geworden. „Andreas Schromm, Sascha Franzmann und die Familie Mindnich-Stöhr haben sich da stark eingebracht“, lobte Friedrich Müller, der Vorsitzende des RFZV Ellerbachtal. An der ein oder anderen Stelle hätte er sich dagegen mehr Unterstützung gewünscht. Beim Umbau des Parcours packte er stellenweise selbst mit an, weil die Zahl der Helfer knapp war. Keine Frage, die Ferienzeit machte sich bemerkbar.

Erstes Reiterpaar legt die Bestzeit hin

Das ließ sich auch an den Meldezahlen erkennen. Weil die Zahlen zu wünschen übrig gelassen hatten, hatten die Gebrother den Nennungsschluss um eine Woche nach hinten verschoben. Und sie waren froh, dass noch einige Kurzentschlossene den Weg zu ihrem Turnier fanden. 506 Nennungen von 175 Startern waren es am Ende. Ein Wert, der Müller nicht zufriedenstellte, wenngleich er weiß, dass die Nennzahlen generell rückläufig sind. Eine Möglichkeit für mehr Teilnehmer sieht er darin, den Termin des Traditionsturniers zu verlegen, um die Sommerferien und die Hitze, die im Juli oft herrscht, zu umgehen. Zudem schwebt ihm vor, die Zahl der Prüfungen zu erhöhen.

Am Zwei-Sterne-M-Springen ließ sich der Teilnehmerschwund gut erkennen. Zur Prüfung, die den Abschluss der beiden Springtage bildete und als sportlicher Höhepunkt gedacht ist, traten nur zehn Reiterpaare an. Gleich die ersten drei meisterten den Parcours mit den bis zu 130 Zentimeter hohen Hindernissen fehlerfrei und brachten Jochen Raschdorf, der gemeinsam mit Natascha Grünewald für die Gestaltung des Parcours zuständig war, ins Grübeln. „Da überlegt man schon, ob man zu leicht gebaut hat“, erzählte er mit einem Schmunzeln. Wobei es für die Parcourschefs darauf ankommt, eine gute Mischung zwischen Herausforderung, dem richtigen Grad an Schwierigkeit und Sicherheit zu finden. Schließlich steigt mit zunehmendem Risiko auch die Verletzungsgefahr. Im Lauf der Prüfung sah sich Raschdorf bestätigt, denn die folgenden fünf Starter patzten. Erst Lisa Sieben (RSV SW Mainz-Hechtsheim) blieb auf Grandalero wieder fehlerfrei, war aber neun Sekunden langsamer unterwegs als mit ihrem ersten Pferd. Mit Fireball hatte sie die Prüfung eröffnet und mit 77,29 Sekunden auch gleich die Siegerzeit gesetzt. Melina Jung (RFV Framersheim) auf Tiara und Caroline Fritz (RFV Goldbergerhof) auf Cassandro Gold, die direkt nach ihr Null-Fehler-Runden hingelegt hatten, belegten die Plätze zwei und drei.

„Für die Dressurreiter war das ein entspanntes Spiel.“

Friedrich Müller

Um das Turniergeschehen zu entzerren, hatten die Ellerbachtaler die Prüfungen auf drei Tage verteilt. Die ersten beiden Tage waren den Springspezialisten vorbehalten, zum Abschluss kamen die Dressurreiter auf den beiden großen Plätzen zum Zug. „Für die Dressurreiter war das ein entspanntes Spiel. Sie hatten viel Platz, konnten in aller Ruhe abreiten und sich auf ihre Prüfungen vorbereiten“, berichtete Müller. Vielseitig und zugleich erfolgreich unterwegs für den gastgebenden Verein war Serena Bast. Zwei erste Plätze sicherte sie sich im Springen, dazu einen zweiten und dritten Rang. Und auch im Dressurgeviert bewies sie ihr Können. Mit Fidego E von Ellerbachtal wurde sie Zweite der Dressurprüfung der Klasse M* und mit Calexico landete sie auf Rang drei.

i Martin Schneberger, der Vorsitzende des RV Jäger aus Kurpfalz Rehbach, gehört zu den Stammgästen in Gebroth. Am letzten Juli-Wochenende richten die Rehbacher ihr Turnier aus. Klaus Castor

Über den Sprung aufs Siegerpodest durften sich auch Emma Sophie Hennes, Leon Hennes, Laurien Martin, Regina Susenburger, Larena Beul und Selina Wolf freuen. Gleich vier erste Plätze heimste Annika Heller ein, die die Clear-Round-Prüfungen jeweils tadellos meisterte. Drei solcher Prüfungen waren im Angebot, und jeweils gab es eine ganze Reihe von Siegern. Im Clear-Round-Wettbewerb der Klasse L blieben sage und schreibe 16 Reiterpaare fehlerfrei und wurden somit Erste. Aus Sicht des RFZV-Vorsitzenden wird damit der Sinn solcher Prüfungen ad absurdum geführt. „Der Gedanke bei solchen Prüfungen war ja, Anreize für Jugendliche und Einsteiger zu schaffen. Für die ist es schön, wenn sie ein Erfolgserlebnis haben. Aber es kann ja nicht das Ziel sein, dass wir 16 Mal Platz eins haben“, monierte Müller. Insgesamt fiel sein Fazit positiv aus. Das Turnier lief entspannt und reibungslos ab, schwere Verletzungen gab es nicht, und die Besucher bekamen attraktiven Reitsport geboten. Allerdings hätte er sich an der ein oder anderen Stelle mehr Zuschauer gewünscht. Vielleicht spielte auch da die Ferienzeit eine Rolle.