Das Neujahrsturnier des BSC Bad Kreuznach ist traditionell der Startschuss für viele Bogenschützen. Für die BSCler war es der Auftakt in ein Jahr, in dem einiges ansteht.
Neues Jahr, neue Ideen: Der BSC Bad Kreuznach hatte sich für sein traditionelles Neujahrsturnier wieder etwas einfallen lassen. Neben dem beliebten Glücksrad, das im Vorjahr Premiere gefeiert hatte und an dem die Bogenschützen die Nummern ihrer Abschlusspflöcke erdrehen mussten, wartete an Ziel Nummer neun eine weitere Besonderheit: ein Game Trail.