Die zweite Auflage des Laser-Runs in Pünderich war ein voller Erfolg. Knapp 100 Starter kamen ans Moselufer vis-à-vis der Marienburg, um am für die Region einmaligen Wettkampf teilzunehmen. Das Format: Schießen mit einer ungefährlichen Laserpistole aus fünf Meter Entfernung oder wie beim Modernen Fünfkampf bei den Olympischen Spielen aus zehn Metern. Dann eine Runde laufen. Beim vom VfL Pünderich mit den Marienburg Runners organisierten Wettkampf führte die 300 Meter lange und mit Hindernissen aus Strohballen noch etwas erschwerte Runde über die Wiese am Moselufer – ein einmaliges Ambiente. Schießen und Laufen werden im Wechsel mehrmals durchgeführt.

Der Wettkampf, ähnlich der bekannten Wintersportdisziplin Biathlon, lockte Starter nach Pünderich, die mehr als 100 Kilometer einfache Fahrt auf sich nahmen. Beispielsweise Zella und Karsten Brandt aus Bonn. Wenn, dann wollten die passionierten Hobbyläufer auch ein paar Lauf-Kilometer in ihrem Trainingstagebuch eintragen – und meldeten sich für das Eliterennen an. Dabei war ihnen nicht bewusst, dass dabei aus zehn statt fünf Metern Entfernung geschossen wird. „Das ist noch einmal eine ganz andere Sache“, erzählte Karsten Brandt. Besonders, wenn man zwischendurch noch zweimal die 300-Meter-Runde laufen muss. Was gegenüber dem Schießen aber eigentlich nicht das Problem ist. Das Ehepaar räumte nie alle fünf Scheiben ab. Dafür hat man 50 Sekunden Zeit und so viele Versuche, wie man will. Nach 50 Sekunden darf man auf die nächste Laufrunde. Auch, wenn noch Scheiben übrig bleiben. ohne Strafrunde. Das erleichtert die Organisation, führte aber dazu, dass das Duell von Frau und Herr Brandt allein im Laufen (zugunsten von Karsten) entschieden wurde. Der Pündericher Laser-Run war zwar auch als Ranglistenwettkampf ausgeschrieben, für die olympische Distanz reiste aber kein erfahrener Sportler an.

i Beim Laufen am Moselufer über Heuballen ging der Puls der Teilnehmer des Laser-Run richtig hoch und entsprechend zitterte beim nächsten Schießen die Hand. Holger Teusch

Anders beim Nachwuchs und bei den Senioren. Auf der Fünf-Meter-Schießdistanz demonstrierten Starter von der Mosel und aus der Eifel, wie spannend das Format durch die beiden unterschiedlichen Sportarten ist. „Nach dem dritten Laufen zittert die Hand schon mehr“, berichtete beispielsweise Robin Schmitz vom SV Neuerburg, der als Debütant das Juniorenrennen gewann. „Beim Einschießen habe ich noch nichts getroffen“, erzählte der 18-Jährige. Als es ernst wurde, hatte er aber den Dreh raus. Ähnlich erging es Samira Bejta. „Beim Training ging es noch nicht so gut“, erzählte die Schülerin, die in ihrem Rennen erfahrene Läuferinnen hinter sich ließ. Eigentlich sei sie nicht so sportlich, aber offensichtlich hat sie eine ruhige Hand. Nicht nur als Wettkampf einmal im Jahr, sondern als ganzjähriges Sportangebot würde der VfL Pünderich Laser-Run gerne in sein Programm aufnehmen. Allerdings muss angesichts der nötigen Investitionen eine gewisse Nachfrage vorhanden sein, erklärt Mitorganisator Oliver Ewen. Wer Interesse hat, kann sich per E-Mail an vflpuenderich1919@gmail.com melden.

Ergebnisse Laser-Run Pünderich

﻿Frauen Elite: 1. Zella Brand (donnerwetter.de).

Männer Elite:1. Karsten Brandt (donnerwetter.de).

Seniorinnen, Ü 40: 1. Stephanie Heßler; Ü 70: 1. Emily Freund (Neusser Schwimmverein).

Senioren, Ü 50: 1. Thomas Kootz (Marienburg Runners), 2. Tobias Mense, 3. Stefan Lenz (Marienburg Runners).

Mädchen, U9: 1. Ida Hennes (Die schnellen 3), 2. Josephine Weinbach (Die schnellen 3), 3. Maria Elhajj (Pelikane); U11: Anna Jennes, 2. Amelie Wassweiler; U13: 1. Pauline Mentges (TuS Enkirch); U15: 1. Marlene Lingler (Marienburg Runners), 2. Leni Junk (Marienburg Runners), 3. Amy Heßler; U19: 1. Samira Bejta (IGS Zell), 2. Lara Schneiders (IGS Zell).

Juniorinnen:1. Eyleen Ehses (Kinderbeuern), 2. Luisa Konrath (IGS Zell).

Fun-Klasse:1. Lena Goeres (Marienburg Runers), 2. Elisa Ehses (Kinderbeuern), 3. Kerstin Ewen (Marienburg Runners).

Jungen, U9: 1. Oland Brummer (TSV Erding), 2. Leo Nittes (JSG Mont Royal), 3. Ragnar Weimar (Judoclub Wiesbaden); U11: 1. Ben Schmaler, 2. Janis Stölben, 3. Leon Kölzer; U13: 1. Jonas Wassweiler, 2. Julian Metzen (Tri Post Trier), 3. Daniel Mentges (TuS Enkirch); U15: 1. Julian Gräber, 2. Milan Oster-Daum, 3. Luca Jungbluth (Pelikane).

Junioren:1. Robin Schmitz (SV Neuerburg), 2. Florian Ewen (SV Neuerburg).

Fun-Klasse: 1. Linus Kaufmann (Kröv), 2. Stefan Metzen (SV Wintrich), 3. Maximilian Ziegler (Marienburg Runners).

Staffeln, Mixed: 1. TSV Erding (Franziska, Bernhard und Roland Brummer), 2. Marienburg Runners (Lena Goeres, Kerstin Ewen, Stefanie Bartholme und Maximilian Ziegler), 3. Raketenbeine (Elisa und Ejleen Ehses, Linus Kautmann); Männer: 1. Die wilden Kerle (Bruno Lewenz, Jonas Wassweiler, Janis Stölben und Julian Gräber), 2. Team Metzen (Julian und Stefan Metzen), 3. Team Briedel (Ben Schmals, Konrad Feit, Leo Nilles und Milian Oster-Daum).