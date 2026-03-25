Koblenzer Debüt im Siegerland Der KTV-Start in einer Trainingshalle sorgt für Unmut Kilian Jorde 25.03.2026, 12:19 Uhr

i Lorenzo Galli (Bild) vom KTV rekrutierte den italienischen Neuzugang für die Koblenzer, Niccolo Vannucchi. Für KTV-Trainer Ralf Schall ergänzen sich die beiden Turner von ihren Geräte-Präferenzen her perfekt. Wolfgang Heil

Die KTV Koblenz startet das neue Abenteuer in der 1. Turn-Bundesliga bei einem altbekannten Rivalen, der Siegerländer KV. Unstimmigkeiten bei der Spieltagsansetzung tragen neben der sportlichen Vergangenheit zur Würze des Duells bei.

Am kommenden Samstag um 17 Uhr beginnt für die KTV Koblenz inm Kunstturnzentrum Netphen-Dreis-Tiefenbac h endlich das große Abenteuer 1. Turn-Bundesliga. Alles wird für das Team vom Eck dabei allerdings nicht neu sein, denn die Koblenzer gastieren bei einem bekannten Gegner, Siegerländer KV.







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