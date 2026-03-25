Koblenzer Debüt im Siegerland
Der KTV-Start in einer  Trainingshalle sorgt für Unmut 
Lorenzo Galli (Bild) vom KTV rekrutierte den italienischen Neuzugang für die Koblenzer, Niccolo Vannucchi. Für KTV-Trainer Ralf
Lorenzo Galli (Bild) vom KTV rekrutierte den italienischen Neuzugang für die Koblenzer, Niccolo Vannucchi. Für KTV-Trainer Ralf Schall ergänzen sich die beiden Turner von ihren Geräte-Präferenzen her perfekt.
Wolfgang Heil

Die KTV Koblenz startet das neue Abenteuer in der 1. Turn-Bundesliga bei einem altbekannten Rivalen, der Siegerländer KV. Unstimmigkeiten bei der Spieltagsansetzung tragen neben der sportlichen Vergangenheit zur Würze des Duells bei.

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Am kommenden Samstag um 17 Uhr beginnt für die KTV Koblenz inm Kunstturnzentrum Netphen-Dreis-Tiefenbach endlich das große Abenteuer 1. Turn-Bundesliga. Alles wird für das Team vom Eck dabei allerdings nicht neu sein, denn die Koblenzer gastieren bei einem bekannten Gegner, Siegerländer KV.

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