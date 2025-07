Das erste August-Wochenende steht in Idar-Oberstein traditionell im Zeichen des Reitsports. Auch diesmal veranstaltet der Reiterverein Idar-Oberstein von Freitagmorgen bis Sonntagnachmittag sein großes Springturnier auf der herrlichen Anlage des Reitzentrums Abtei in Regulshausen. Ein Riesenereignis ist das Turnier an den drei Wochenendtagen. Insgesamt 21 Prüfungen sind angesetzt.

Der absolute Höhepunkt des RVIO-Turniers liegt ganz am Schluss. „Wir sind diesmal Ausrichter des Großen Preises von Rheinland-Pfalz“, erklärt Alida Ebbinghaus, die Geschäftsführerin Sport des Vereins und fügt hinzu: „Wir sind sehr stolz darauf und freuen uns sehr.“ Der Große Preis von Rheinland-Pfalz ist ein Springen der schwierigen Kategorie S** mit Hindernissen, die bis zu 1,45 Meter hoch sind. 4000 Euro beträgt das Preisgeld für diesen Wettbewerb.

„Es ist etwas Besonderes, vier S-Springen zu haben“

RVIO-Geschäftsführerin Alida Ebbinghaus

Mit dem Großen Preis von Rheinland-Pfalz erfüllt sich ein Wunsch der rührigen Vereinsmitglieder. Der Wunsch kam spätestens im vergangenen Jahr auf, als der RVIO eine wirklich perfekte Veranstaltung zu seinem 70-jährigen Jubiläum auf die Beine stellte und auch da schon ein Springen die Kategorie S** anbot – den Großen Preis von Idar-Oberstein. Vor einem Jahr hatte der RVIO seinen Reitplatzboden eingeweiht und damit optimale Bedingungen geschaffen, die dem Verein nun natürlich auch bei der Austragung des Großen Preises von Rheinland-Pfalz zu Gute kommen.

Doch der Große Preis von Rheinland-Pfalz ist nicht das einzige S-Springen im Angebot der Idar-Obersteiner bei ihrem Turnier. An jedem Veranstaltungstag gibt es mindestens ein Springen dieser Top-Kategorie – insgesamt sind es vier. Am Freitag, um 18 Uhr, wird das erste S*-Springen ausgetragen. Bis zu 1,40 Meter sind die Hindernisse hoch, die die Pferde und ihre Reiterinnen und Reiter überwinden müssen. Am Samstag, um 19 Uhr, wird erneut auf diesem Spitzenniveau geritten, ehe am Sonntag, um 16 Uhr, das dritte Springen dieser Leistungsklasse auf dem Programm steht. Der Große Preis von Rheinland-Pfalz zwei Stunden später beendet schließlich den Reigen der S-Springen auf der Abtei. „Es ist etwas Besonderes, vier S-Springen zu haben“, betont Alida Ebbinghaus.

1000 Nennungen – 200 mehr als im Vorjahr

Umso mehr, weil auch die anderen 17 Prüfungen Spannung und große sportliche Klasse versprechen. Von Wettbewerben der Klasse A mit Hindernissen ab 90 Zentimetern Höhe bis zu Springen der anspruchsvollen Klasse M** (Hindernishöhe bis 1,30 Meter) ist unterhalb der S-Springen wirklich alles dabei. Nicht zuletzt verspricht der „Jump-and-Drive-Wettbewerb am Samstagabend (ab 20.30 Uhr) zusätzliches Vergnügen. Dabei muss ein Teilnehmer zunächst einen Springparcours mit dem Pferd absolvieren, bevor sein Wettkampfpartner anschließend mit einem Gator, einem Transport- und Nutzfahrzeug, einen Parcours mit Hinderniskegeln durchfahren wird.

Voll eingespannt sind die Mitglieder des RV Idar-Oberstein, um ihr Riesenturnier reibungslos über die Bühne zu bringen. Diesmal ist die Veranstaltung noch ein gutes Stück gewachsen im Vergleich zum vergangenen Jahr. Gut 1000 Nennungen hat der RV Idar-Oberstein von überall her registriert – etwa 200 mehr als 2024. Auch logistisch ist das eine enorme Leistung des Vereins. Gleichwohl sind Mitglieder des Klubs bei praktisch allen Springen dabei. „Wir sind von den A- bis zu den M-Springen vertreten“, bestätigt Alida Ebbinghaus. Und Hendrik Heuser, der Top-Reiter des Vereins, plant auch Starts bei den S-Springen. Im vergangenen Jahr beendete er den Großen Preis von Idar-Oberstein auf dem fünften Platz. Mit einer vergleichbaren Leistung würde er zu den Sieganwärtern beim Großen Preis von Rheinland-Pfalz am Sonntag gehören.

21 Prüfungen von Freitag bis Sonntag

Wie immer bietet das Turnier des RV Idar-Oberstein also außergewöhnlichen Reitsport. Zuschauerinnen und Zuschauer erleben ihn in schöner Atmosphäre auf einer Naturtribüne am Springplatz.

Am Freitag fällt der Startschuss für die Veranstaltung bereits um 8 Uhr am Morgen mit einer Springpferdeprüfung der Klasse A**. Es folgen Springpferde-Prüfungen der Klasse L (9.30 Uhr) und M (11.30 Uhr). Anschließend stehen Springprüfungen der Kategorien A**(12.30 Uhr), L (14 Uhr), M* (16 Uhr) und S* (18 Uhr) auf dem Zeitplan. Eine große Reiterparty beendet den ersten Tag auf der Abtei.

Am Samstag geht es schon um 7.30 Uhr mit einer Amateur-Stilspringprüung der Klasse A* weiter. Eine Springprüfung der Kategorie A** (8.30 Uhr), eine weitere Amateur-Stilspringprüfung der Klasse L (10.30 Uhr), Springprüfungen der Kategorien L (12.30 Uhr), M* (14.30 Uhr), M (17 Uhr) und S* (19 Uhr) folgen, ehe der Wettbewerb „Jump und Drive“ den Samstag beschließt.

Der Sonntag startet wieder um 7.30 Uhr. Eine Amateur-Springprüfung A* macht den Anfang. Um 8.30 Uhr folgt eine Punktespringprüfung der Klasse A** mit Joker, ehe um 10 Uhr eine Springprüpfung der Kategorie L, um 12 Uhr eine Zwei-Phasen-Springprüfung der Klasse M* und um 14 Uhr die Punktespringprüfung der Kategorie S* auf dem Programm stehen. Der Große Preis von Rheinland-Pfalz (Springprüfung S** mit Siegerrunde) bildet dann ab 16 Uhr den absoluten Höhepunkt, mit dem das Turnier des RV Idar-Oberstein dann auch endet.