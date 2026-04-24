Nationale Quali startet Der erste Schritt in Richtung Los Angeles Olaf Paare 24.04.2026, 11:52 Uhr

i Möchte sich für die Männer-Nationalmannschaft qualifizieren: Enrico Dietz vom RKV Bad Kreuznach. Philipp Reichenbach

So früh wie nie zuvor wird der Blick auf die Olympischen Spiele gerichtet. Um die internationalen Wettkämpfe im Jahr 2026 attraktiver zu machen, werden Qualifikationspunkte vergeben. Das hat auch Einfluss auf die nationalen Nominierungen.

Ab diesem Wochenende gilt es für die ambitionierten Slalomkanuten. Am Samstag und Sonntag in Markkleeberg sowie eine Woche später in Augsburg werden die nationalen Qualifikationen für die Großereignisse ausgefahren. Es werden die Fahrer gesucht, die Deutschland bei Welt- und Europameisterschaften vertreten.







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