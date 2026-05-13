Der 20. Schinder(hannes)-MTB in Emmelshausen steht an
Allseits bekannt und allseits beliebt bei den Mountainbikern aus nah und fern: Der Schinder(hannes)-MTB steht am Wochenende zum 20. Mal in Emmelshausen an.
Lesezeit 2 Minuten
Am Sonntag (ab 9 Uhr) veranstaltet der Verein Schinder(hannes)-MTB Emmelshausen den 20. Schinder(hannes)-MTB-Marathon. Seit der Premiere im Jahr 2005 zählt das Event zu den etablierten Mountainbike-Veranstaltungen in Rheinland-Pfalz und hat sich weit über die Region hinaus einen Namen gemacht.