Mehr als 400 Teilnehmer Der 20. Schinder(hannes)-MTB in Emmelshausen steht an 13.05.2026, 10:00 Uhr

i Spannender Zielsprint über die Marathon-Distanz von 95 Kilometern beim Schinder(hannes)-MTB am Liesenfelder Sportplatz: Niclas Ranker (vorne) siegte vor einem Jahr vor Matthias Frohn (rechts) und Sascha Starker. Sabine Mauer

Allseits bekannt und allseits beliebt bei den Mountainbikern aus nah und fern: Der Schinder(hannes)-MTB steht am Wochenende zum 20. Mal in Emmelshausen an.

Am Sonntag (ab 9 Uhr) veranstaltet der Verein Schinder(hannes)-MTB Emmelshausen den 20. Schinder(hannes)-MTB-Marathon. Seit der Premiere im Jahr 2005 zählt das Event zu den etablierten Mountainbike-Veranstaltungen in Rheinland-Pfalz und hat sich weit über die Region hinaus einen Namen gemacht.







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