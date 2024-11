Bundesligist landet 3:2-Sieg Dem SV Niedererbach gelingt der Befreiungsschlag René Weiss 17.11.2024, 14:16 Uhr

i Sara Costantino steuerte einen Zähler zum Niedererbacher Sieg bei. René Weiss

Der SV Niedererbach hat in der Nordstaffel der 1. Luftpistolen-Bundesliga seinen zweiten Saisonsieg unter Dach und Fach gebracht. Für den Vorjahresaufsteiger kam das 3:2 gegen Bad Westernkotten einem Befreiungsschlag gleich.

Bad Rothenfelde. Die Westerwälder besiegten am „kleinen Wettkampfwochenende“ in Bad Rothenfelde den SSV Bad Westernkotten mit 3:2 und verbesserten sich somit in der Tabelle vom zehnten auf den neunten Platz. Mit 1861 Ringen schoss der Vorjahresaufsteiger sein zweitbestes Mannschaftsergebnis in dieser Saison.

