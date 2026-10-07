Ironman auf Hawaii David Simon ist bereit für sein größtes Abenteuer Alfons Benz 07.10.2026, 16:00 Uhr

i Der Bücheler David Simon beim Lauftraining in Kona auf dem Ali´i Drive, wo im Rennen am Samstag auch Teile des Marathons gelaufen werden. Brian Beals

Ein Bücheler im Glutofen von Hawaii: Der Ausdauersportler David Simon ist bereit für seinen Start beim Ironman auf Hawaii, dem härtesten Triathlon der Welt. Seit vergangenen Samstag ist er vor Ort, am Samstag steigt das große Rennen für Simon.

Ali'i Drive, Palani Road, Queen Ka'ahumanu Highway oder das berüchtigte Energy Lab: Namen, die bei Triathleten und Sportfans weltweit Gänsehaut und Herzklopfen auslösen – auch bei David Simon. Doch für den 35-jährigen Ausdauersportler aus Büchel ist das Kopfkino ab sofort Realität.







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