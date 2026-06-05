David Simon hat in seiner Altersklasse den Ironman Lanzarote gewonnen und sich damit für die WM auf Hawaii qualifiziert. Im großen Interview spricht der Bücheler Triathlet über sein starkes Rennen in Lanzarote und die Vorbereitung auf Hawaii.
Lesezeit 5 Minuten
Der Ironman Lanzarote gilt unter Athleten und in der internationalen Fachpresse als der härteste Langdistanz-Ironman der Welt. Seit 1992 ausgetragen wird das traditionsreiche Rennen in den Medien oft als „europäische Antwort auf Hawaii“ oder als reines „Event des Überlebens“ bezeichnet.