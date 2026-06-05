Bücheler Ass im Interview David Simon: Ein riesiger Druck ist von mir abgefallen Alfons Benz 05.06.2026, 13:00 Uhr

i Der Bücheler Triathlet David Simon bei seinem "Parforce-Ritt" auf dem Rad in der Vulkanlandschaft Lanzarote. Er gewann in seiner Altersklasse M35-39 und sicherte sich so das Ticket für die WM auf Hawaii am 10. Oktober. Chiara Freimuth

David Simon hat in seiner Altersklasse den Ironman Lanzarote gewonnen und sich damit für die WM auf Hawaii qualifiziert. Im großen Interview spricht der Bücheler Triathlet über sein starkes Rennen in Lanzarote und die Vorbereitung auf Hawaii.

Der Ironman Lanzarote gilt unter Athleten und in der internationalen Fachpresse als der härteste Langdistanz-Ironman der Welt. Seit 1992 ausgetragen wird das traditionsreiche Rennen in den Medien oft als „europäische Antwort auf Hawaii“ oder als reines „Event des Überlebens“ bezeichnet.







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