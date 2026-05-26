Triumph auf Lanzarote
David Simon bucht das WM-Ticket für Hawaii
David Simon vom RSC Untermosel gewann in seiner Altersklasse M35-39 den Ironman auf Lanzarote. Damit qualifizierte sich der Büch
David Simon vom RSC Untermosel gewann in seiner Altersklasse M35-39 den Ironman auf Lanzarote. Damit qualifizierte sich der Bücheler für die WM auf Hawaii.
Chiara Freimuth

Der Bücheler David Simon triumphiert beim Ironman Lanzarote und sichert sich in der Altersklasse M35-39 eindrucksvoll das WM-Ticket für Hawaii.

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Da hat David Simon aus Büchel beim Ironman auf Lanzarote richtig abgeliefert: Mit einer beeindruckenden Leistung feierte der Triathlet vom RSC Untermosel wenige Tage vor seinem 35. Geburtstag den Sieg in der Altersklasse M35-39. In einer fantastischen Gesamtzeit von 9:27:03 Stunden erfüllte er sich den Lebenstraum eines jeden Langdistanz-Athleten: den Slot für die legendäre Ironman-Weltmeisterschaft am 10.

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