Der Bücheler David Simon triumphiert beim Ironman Lanzarote und sichert sich in der Altersklasse M35-39 eindrucksvoll das WM-Ticket für Hawaii.
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Da hat David Simon aus Büchel beim Ironman auf Lanzarote richtig abgeliefert: Mit einer beeindruckenden Leistung feierte der Triathlet vom RSC Untermosel wenige Tage vor seinem 35. Geburtstag den Sieg in der Altersklasse M35-39. In einer fantastischen Gesamtzeit von 9:27:03 Stunden erfüllte er sich den Lebenstraum eines jeden Langdistanz-Athleten: den Slot für die legendäre Ironman-Weltmeisterschaft am 10.