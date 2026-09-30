Das harte kontinuierliche Training, aber auch enormes Durchhaltevermögen haben den die Turngemeinde Oberlahnstein repräsentierenden David Esten den die Strapazen des Ironmans in der italienischen Emilia-Romagna durchhalten lassen.
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Ein lang gehegter sportlicher Lebenstraum erfüllte sich für den für die Turngemeinde Oberlahnstein startenden David Esten: Der passionierte Ausdauersportler war beim Ironman in der italienischen Emilia-Romagna auf der Langdistanz mit von der Partie. Zu bewältigen waren 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und ein Marathon über 42,195 Kilometer.