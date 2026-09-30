Lebenstraum erfüllt sich David Esten finished Ironman in Cervia erfolgreich Stefan Nink 30.09.2026, 11:20 Uhr

i Außerordentlichen Kampfgeist bewies David Esten von der TG Oberlahnstein beim Ironman in Cervia (Emilia-Romagna). Total ausgepumpt, aber umso glücklicher überquerte Esten die Ziellinie. Sportograph

Das harte kontinuierliche Training, aber auch enormes Durchhaltevermögen haben den die Turngemeinde Oberlahnstein repräsentierenden David Esten den die Strapazen des Ironmans in der italienischen Emilia-Romagna durchhalten lassen.

Ein lang gehegter sportlicher Lebenstraum erfüllte sich für den für die Turngemeinde Oberlahnstein startenden David Esten: Der passionierte Ausdauersportler war beim Ironman in der italienischen Emilia-Romagna auf der Langdistanz mit von der Partie. Zu bewältigen waren 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und ein Marathon über 42,195 Kilometer.







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