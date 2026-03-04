Ein bisschen zittern musste das neu formierte Team 1 des TV Oberstein bei der Verbandsmeisterschaft im Rope-Skipping schon, doch am Ende wurde das Ticket ür die DM gebucht. Überzeugend traten auch die Minis auf.
Lesezeit 4 Minuten
Zufrieden können die Rope-Skipperinnen des TV Oberstein auf ihre Ergebnisse bei den Teammeisterschaften des Turnverbandes Mittelrheins in Schönenberg-Kübelberg zurückblicken. Doch es gibt bei den Freestyles durchaus Luft nach oben.Gut startete das neu formierte Team 1 mit Sarah Bizer, Karina Knudas, Maike Preuß und Katrin Ryan in die Speeddisziplinen.