Viele DM-Tickets für den TVO
Das neue Aushängeschild schafft die DM-Qualifikation
Ava Fuchs und Sophie Schupp überzeugten bei der Verbandsmeisterschaft. Die "Minis" des TV Oberstein boten einige ausgezeichnete
Ava Fuchs und Sophie Schupp überzeugten bei der Verbandsmeisterschaft. Die "Minis" des TV Oberstein boten einige ausgezeichnete Leistungen.
Bernd Pohl

Ein bisschen zittern musste das neu formierte Team 1 des TV Oberstein bei der Verbandsmeisterschaft im Rope-Skipping schon, doch am Ende wurde das Ticket ür die DM gebucht. Überzeugend traten auch die Minis auf.

Lesezeit 4 Minuten
Zufrieden können die Rope-Skipperinnen des TV Oberstein auf ihre Ergebnisse bei den Teammeisterschaften des Turnverbandes Mittelrheins in Schönenberg-Kübelberg zurückblicken. Doch es gibt bei den Freestyles durchaus Luft nach oben.Gut startete das neu formierte Team 1 mit Sarah Bizer, Karina Knudas, Maike Preuß und Katrin Ryan in die Speeddisziplinen.

Ressort und Schlagwörter

Rope-SkippingSport

Top-News aus dem Sport