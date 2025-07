Sich mit den besten Deutschen Nachwuchsruderern messen – das machten zwei Talente des Creuznacher Rudervereins beim Bundesentscheid in München.

Neben den ambitionierten B-Junioren geben auch die jüngsten Ruderer des Creuznacher Rudervereins in dieser Saison ein gutes Bild ab.

Das galt bei den 12/13-Jährigen bei der Regatta in Gießen für Luise Dilk, Luca Ziemann und Artem Sinelnikov. Die beiden Junioren der Altersklasse 15/16 Jahre, Hannes Lüttger und Elias Rehner, zeigten sich zudem im Einer und Zweier sowie im Vierer in einer Renngemeinschaft mit Constantin Stumpf und Benjamin Moor, zwei Sportlern vom Nachbarverein RKV.

Rennerfahrung und Teamgeist werden vermittelt

Dabei belegten die jungen Sportler vordere Plätze. Artem Sinelnikov, Luise Dilk, Luca Ziemann und Elias Rehner freuten sich über Siege im Einer in ihren Alters- und Leistungsklassen sowie gute Platzierungen in Mannschaftsbooten. Rennerfahrung und Teamgeist wurden bei teilweise schwierigen äußeren Bedingungen geschult.

Luise Dilk und Artem Sinelnikov hatten zuvor schon ihre Tickets für den Bundesentscheid der Kinder in München in der Tasche. Auf der olympischen Regattastrecke von 1972 wurden die beiden mit Widrigkeiten konfrontiert. Die Eröffnungsfeier entfiel wegen eines Gewitters, es folgten Hitzetage.

Artem Sinelnikov lässt einige Boote hinter sich

Zum Auftakt bestritten alle Kinder die 3000-Meter-Langstrecke. Luise Dilk als eine der leichtesten Ruderinnen im bundesweiten Feld schaffte eine Platzierung im Mittelfeld. Leichtgewicht Artem Sinelnikov startete auf eigenen Wunsch bei den Schwergewichten. Bei strömendem Regen konnte er einige Boote hinter sich lassen.

Der zweite Tag wurde von allgemeinen Sportwettbewerben geprägt. Übungen zu Koordination und Kraft sowie einen Wissenstest zu ruderspezifischen Themen wurden in Länderteams absolviert. Die sehr kleine Mannschaft Südwest (Rheinland-Pfalz und Saarland) belegte dabei einen hinteren Platz.

„Spürbar weniger Kinder lassen sich auf regelmäßiges Training und den großen Aufwand ein.“

Doris Klauer

Zum Abschluss ging es über die normale Distanz von 1000 Metern. Artem wurde in seinem Rennen Fünfter, Luise Vierte. „Der Rudersport in dieser Altersklasse hat mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen, spürbar weniger Kinder lassen sich auf regelmäßiges Training und den großen Aufwand ein“, berichtete Doris Klauer, die Pressesprecherin des CRV. Sie ergänzte: „Umso beeindruckender sind die Saisonleistungen unserer beiden Sportler, die von Trainerin Annette Zosel de Iturri verantwortungsbewusst an den Sport herangeführt werden.“

Zurück nach Gießen: Wie jedes Jahr fanden sich dort auch die nicht mehr voll trainierenden Männer Hendrik Lassak, Antonio Iturri, Karl Orthmann, Levi Gött und Benjamin Gött zusammen, um diverse Pokal- und Sprintrennen zu bestreiten. Im Vierer ohne gelang ein Sieg im Sprint um den Selbert-Preis. Nach einem Vorlaufsieg im Sprintcup der Doppelvierer bescherte der zweite Platz im Finale einen Scheck. Der Doppelvierer erreichte im Kampf um den Hassia-Preis den dritten Platz.

Übrigens: Für interessierte Kinder bietet Annette Zosel de Iturri in den Sommerferien einen Schnupperkurs an. Wer zwischen 10 und 14 Jahre jung ist, sicher schwimmen kann und eine neue Sportart probieren möchte, kann sich unter 015755242525 melden.