Zur Vorbereitung auf die DM beteiligte sich der Nachwuchs der Creuznacher Rudervereins an einer Regatta in Köln. Marlene Dilk wurde im Feld der besten Deutschen Dritte im A-Finale des Leichtgewichts-Einers. Amelie Riedenklau, ebenfalls B-Juniorin, wurde im schweren Einer Fünfte. Der Vierer der B-Junioren mit Tom Ballof, Nikita Fustii, Niklas Ziemann und Milo Gött landeten auf den Plätzen sechs und fünf. Die gleichen Ränge gab es für Leonhard Petri in einer Renngemeinschaft.

Die C-Junioren des CRV starteten beim Landesentscheid in Saarburg. Artem Sinelnikov und Luise Dilk siegten auf der Langstrecke ohne Konkurrenz. Ihre Leistungen waren so gut, dass der Trainerrat entschied, sie für den Bundesentscheid in München zu melden. Auf der Sprintstrecke gewannen Luise Dilk und Regatta-Neuling Anna Born im Einer und im Zweier, Sinelnikov im Einer und im Zweier mit Luca Ziemann sowie Hannes Lüttger (B-Junior) und Antonio Zosel (Senioren). In der Vereinswertung wurde der CRV Zweiter.