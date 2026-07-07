Paulina Pirro und Enrico Dietz Cross-Pech trübt Freude des Gold-Duos nicht Tina Paare 07.07.2026, 15:35 Uhr

i Brüllt ihre Freude im Ziel laut heraus: Paulina Pirro. Der gelungene Finallauf beschert der Feilbingerterin den WM-Titel im Kajak-Einer. Team Kanu-Slalom

Bei der Nachwuchs-WM in Polen erleben Paulina Pirro und Enrico Dietz ihr persönliches Sommer-Märchen, werden beide Weltmeister. Doch an der ein oder anderen Stelle fehlt ein bisschen Glück.

Zwei WM-Titel, eine Silbermedaille und zwei vierte Plätze: Für die Slalomkanuten von der Nahe waren die Junioren- und U23-Weltmeisterschaften im polnischen Krakau ein gutes Pflaster. Und mit ein bisschen Glück wäre für alle drei Bad Kreuznacher Kanuten an der einen oder anderen Stelle noch etwas mehr drin gewesen.







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