Bei der Nachwuchs-WM in Polen erleben Paulina Pirro und Enrico Dietz ihr persönliches Sommer-Märchen, werden beide Weltmeister. Doch an der ein oder anderen Stelle fehlt ein bisschen Glück.
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Zwei WM-Titel, eine Silbermedaille und zwei vierte Plätze: Für die Slalomkanuten von der Nahe waren die Junioren- und U23-Weltmeisterschaften im polnischen Krakau ein gutes Pflaster. Und mit ein bisschen Glück wäre für alle drei Bad Kreuznacher Kanuten an der einen oder anderen Stelle noch etwas mehr drin gewesen.