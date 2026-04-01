Starkes Limburger Duo Condor-Boxer holen zwei Hessen-Titel nach Limburg Stefan Nink 01.04.2026, 09:52 Uhr

i Geschafft: Michel Endert (rechts) gab im Finale der Elite A-Klasse im Bantamgewicht dem hoch gehandelten Wiesbadener Dario Mamone das Nachsehen. Giuseppe Petronio / Boxring Condor Limburg

Dass der Boxring Condor Limburg nicht von ungefähr zu den Stützpunkten des Deutschen Olympischen Sporbundes gehört, bewiesen die passionierten Faustkämpfer aus der Domstadt unlängst mit zwei Titelgewinnen bei der Hessenmeisterschaft in Marburg.

Tolle Erfolge gibt’s dieser Tage beim Boxring Condor Limburg zu feiern: Mit Michel Endert und Dzenis Etemovic gewannen in der Sporthalle des Philippinum-Gymnasiums in Marburg gleich zwei Kämpfer des Teams um den Balduinsteiner Giuseppe Petronio den hessischen Titel in der Männerklasse Elite.







Artikel teilen

Artikel teilen