Knapp an der DM vorbei
Claudia Bizer schnappt sich den Bogen-Titel
Die Equipe des SV 1858 Idar-Oberstein bei der Landesmeisterschaft im Bogenschießen. Ein kompletter Medaillensatz im Einzel und Bronze im Team sprangen in Haßloch-Neustadt heraus.
Thomas Klein

Um Winzigkeiten schrammten Claudia und Stefan Bizer an der Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft vorbei. Gleichwohl boten die Bogenschützen des SV 1858 Idar-Oberstein bei der Landesmeisterschaft starke Leistungen. 

Für die Landesmeisterschaft beim Bogensportverein Haßloch-Neustadt hatten sich fünf Bogenschützen des SV 1858 Idar-Oberstein qualifiziert. Erstmals gingen bei diesen Titelkämpfen die beiden Neulinge Elena und Alexander Adam an den Start. Zuerst gingen Claudia Bizer, Stefan Bizer und Susi Klein in den Wettkampf.

