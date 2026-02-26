Um Winzigkeiten schrammten Claudia und Stefan Bizer an der Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft vorbei. Gleichwohl boten die Bogenschützen des SV 1858 Idar-Oberstein bei der Landesmeisterschaft starke Leistungen.

Für die Landesmeisterschaft beim Bogensportverein Haßloch-Neustadt hatten sich fünf Bogenschützen des SV 1858 Idar-Oberstein qualifiziert. Erstmals gingen bei diesen Titelkämpfen die beiden Neulinge Elena und Alexander Adam an den Start.

Zuerst gingen Claudia Bizer, Stefan Bizer und Susi Klein in den Wettkampf.