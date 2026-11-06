Die Bad Kreuznacher Rampenspieler drückten der Para-Boccia-DM einmal mehr ihren Stempel auf. Gold und Bronze gingen dieses Mal an die Sportfreunde Diakonie.
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Das Halbfinale, in dem sich zwei Vereinskameradinnen gegenüberstanden, wurde zum vorgezogenen Finale. Bei der deutschen Para-Boccia-Meisterschaft in Markgröningen bezwang Christine Fink von den Sportfreunden Diakonie Bad Kreuznach mit 5:1 ihre Teamkollegin Nancy Poser, zog ins Finale ein und sicherte sich dort zum vierten Mal DM-Gold.