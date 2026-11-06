Prestigesieg im Halbfinale Christine Fink holt sich zum vierten Mal DM-Gold Olaf Paare 06.11.2026, 13:06 Uhr

i Christine Fink (links) hat im DM-Spiel ihre Rampe extrem hoch aufgestellt, um einen gegnerischen Ball wegzuschießen. Jürgen Erdmann-Feix

Die Bad Kreuznacher Rampenspieler drückten der Para-Boccia-DM einmal mehr ihren Stempel auf. Gold und Bronze gingen dieses Mal an die Sportfreunde Diakonie.

Das Halbfinale, in dem sich zwei Vereinskameradinnen gegenüberstanden, wurde zum vorgezogenen Finale. Bei der deutschen Para-Boccia-Meisterschaft in Markgröningen bezwang Christine Fink von den Sportfreunden Diakonie Bad Kreuznach mit 5:1 ihre Teamkollegin Nancy Poser, zog ins Finale ein und sicherte sich dort zum vierten Mal DM-Gold.







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