Prestigesieg im Halbfinale
Christine Fink holt sich zum vierten Mal DM-Gold
Christine Fink (links) hat im DM-Spiel ihre Rampe extrem hoch aufgestellt, um einen gegnerischen Ball wegzuschießen.
Christine Fink (links) hat im DM-Spiel ihre Rampe extrem hoch aufgestellt, um einen gegnerischen Ball wegzuschießen.
Jürgen Erdmann-Feix

Die Bad Kreuznacher Rampenspieler drückten der Para-Boccia-DM einmal mehr ihren Stempel auf. Gold und Bronze gingen dieses Mal an die Sportfreunde Diakonie.

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Das Halbfinale, in dem sich zwei Vereinskameradinnen gegenüberstanden, wurde zum vorgezogenen Finale. Bei der deutschen Para-Boccia-Meisterschaft in Markgröningen bezwang Christine Fink von den Sportfreunden Diakonie Bad Kreuznach mit 5:1 ihre Teamkollegin Nancy Poser, zog ins Finale ein und sicherte sich dort zum vierten Mal DM-Gold.
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