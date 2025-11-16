DM-Gold im Para-Boccia Christine Fink dreht den Spieß wieder um 16.11.2025, 14:06 Uhr

i Finalentscheidung: Nancy Poser (links) und die Deutsche Meisterin Christine Fink bei der Auswertung einer Runde im DM-Endspiel. Jürgen Erdmann-Feix

Bad Kreuznach bleibt ein Aushängeschild im deutschen Para-Boccia. Zehn Athleten beteiligten sich an der DM. Bei den Rampenspielern stellten die Sportfreunde Diakonie zudem beide Finalteilnehmerinnen.

Das Finale ist mittlerweile ein Klassiker im deutschen Para-Bocciasport. Die Freundinnen Christine Fink und Nancy Poser, die für die Sportfreunde Diakonie Bad Kreuznach starten, stehen sich regelmäßig gegenüber, wenn es um DM-Gold geht. So auch in Roßdorf, wo Christine Fink ihre Kontrahentin wieder ablöste und sich zum vierten Mal den DM-Titel sicherte.







