Christine Fink dreht den Spieß wieder um

Bad Kreuznach bleibt ein Aushängeschild im deutschen Para-Boccia. Zehn Athleten beteiligten sich an der DM. Bei den Rampenspielern stellten die Sportfreunde Diakonie zudem beide Finalteilnehmerinnen.
Lesezeit 2 Minuten
Das Finale ist mittlerweile ein Klassiker im deutschen Para-Bocciasport. Die Freundinnen Christine Fink und Nancy Poser, die für die Sportfreunde Diakonie Bad Kreuznach starten, stehen sich regelmäßig gegenüber, wenn es um DM-Gold geht. So auch in Roßdorf, wo Christine Fink ihre Kontrahentin wieder ablöste und sich zum vierten Mal den DM-Titel sicherte.