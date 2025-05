Bei den Verbandsmeisterschaften der Turnerinnen überzeugten nicht nur Christin Nitsch und Katja Gerhardt in der Seniorenklasse, sondern auch zahlreiche Nachwuchstalente der KTV Nahetal-Niederwörresbach in den Leistungsklassen (LK1 und LK2).

Im Qualifikationswettkampf der Seniorinnenklasse zeigten Christin Nitsch (AK 35-40) und Katja Gerhardt (AK 50-55) beeindruckende Leistungen und sicherten sich beide das Ticket für die Deutschen Meisterschaften im Turnen. Trotz eines Sturzes am Balken und der Entscheidung, nur an drei Geräten zu starten, erkämpfte sich Christin Nitsch souverän den zweiten Platz.

Mit ihrer bekannten Präzision und Erfahrung punktete sie insbesondere am Boden und Sprung und bewies einmal mehr ihre Wettkampfstärke. Katja Gerhardt turnte an allen vier Geräten und überzeugte vor allem mit ihrer anspruchsvollen Barrenübung. Mit Riesenfelgen und Schrauben zeigte sie ein technisch starkes Programm und setzte damit ein Ausrufezeichen in ihrer Altersklasse. Beide Turnerinnen bewiesen Nervenstärke und sportliche Klasse – nun freuen sie sich auf das große Finale der Saison bei den Deutschen Meisterschaften Ende Mai in Leipzig.

Anni Heil mit tollem dritten Platz

In der Leistungsklasse 1, jahrgangsoffen, erturnte sich Anni Heil einen hervorragenden dritten Platz. Farah Mittelmann zeigte ebenfalls einen guten Wettkampf und belegte Rang vier. Muriel Huck hatte leichte Schwierigkeiten, musste einen Absteiger am Schwebebalken hinnehmen und landete auf Platz sieben. In der LK2, jahrgangsoffen, erreichte Nele Franzmann einen respektablen vierten Platz. Malin Scherne überzeugte mit einem fehlerfreien Wettkampf und sicherte sich den fünften Rang. Leyla Mittelmann hatte großes Pech und konnte nach dem Einturnen leider verletzungsbedingt nicht an den Start gehen.

In der Leistungsklasse 2, Altersklasse 14-15 Jahre, turnte sich Celina Franzmann mit einer starken Leistung ganz nach oben aufs Podest und belegte den ersten Platz. Lahya Simon zeigte leichte Fehler am Stufenbarren und landete deshalb auf Platz sieben. In der Altersklasse 12-13, in der Leistungsklasse 2 turnte Lina Becker ihren zweiten Wettkampf. Dabei musste sie sich den Konkurrentinnen in einem starken Teilnehmerinnenfeld geschlagen geben und landete auf Position zehn.

Eva Weyand feiert einen Sieg

Doch es gab auch noch eine Siegerin aus der KTV Nahetal. Einen weiteren ersten Platz holte Eva Weyand in der Leistungsklasse 1, Altersklasse 14-15 Jahre. Im Pflicht-Vierkampf der Altersklasse 7 wurde Merle Klinnert Vierte und verpasste somit das „Stockerl“ nur knapp.

Mit ihren Leistungen qualifizierten sich Eva Weyand, Anni Heil und Celina Franzmann für die Rheinland-Pfalz-Meisterschaften. „Das ist ein toller Erfolg für die Turnerinnen und ihren Verein“, sagte Karsten Bühl von der KTV.