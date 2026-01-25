Hinter den drei Olympiastarterinnen Laura Nolte, Kim Kalicki oder Lisa Buckwitz ist Charlotte Candrix die Nummer vier im deutschen Bobsport. Ihre gute Form hat die 21-Jährige im Europacup bewiesen. Jetzt startet die Alpenroderin bei der Nachwuchs-WM.
Lesezeit 3 Minuten
Schöner könnte die Kulisse kaum sein, wenn Charlotte Candrix beim sportlichen Höhepunkt der Saison um Edelmetall kämpft. Die Bobpilotin aus Alpenrod führt am Montag und Dienstag das Aufgebot der deutschen Frauen in St. Moritz an, wo die Junioren-Weltmeisterschaft ausgetragen wird.