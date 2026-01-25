Fokus liegt auf Olympia 2030 Charlotte Candrix will Saison bei Junioren-WM krönen Marco Rosbach 25.01.2026, 16:53 Uhr

i Mit einem Lächeln auf den Lippen zum Erfolg: Charlotte Candrix blickt auf eine starke Saison im Europacup zurück und greift jetzt in St. Moritz nach Edelmetall bei der Junioren-EM. Charlotte Candrix

Hinter den drei Olympiastarterinnen Laura Nolte, Kim Kalicki oder Lisa Buckwitz ist Charlotte Candrix die Nummer vier im deutschen Bobsport. Ihre gute Form hat die 21-Jährige im Europacup bewiesen. Jetzt startet die Alpenroderin bei der Nachwuchs-WM.

Schöner könnte die Kulisse kaum sein, wenn Charlotte Candrix beim sportlichen Höhepunkt der Saison um Edelmetall kämpft. Die Bobpilotin aus Alpenrod führt am Montag und Dienstag das Aufgebot der deutschen Frauen in St. Moritz an, wo die Junioren-Weltmeisterschaft ausgetragen wird.







