Gold und Silber in St. Moritz
Charlotte Candrix triumphiert bei Junioren-Bob-WM
Neue Errungenschaften in einer großen Medaillensammlung: Gold jeweils im Zweier- und Monobob sowie Silber in der Mono-Konkurrenz bei den Junioren-Weltmeisterschaften ließen Charlotte Candrix aus Alpenrod in St. Moritz strahlen.
Charlotte Candrix

Auch wenn Charlotte Candrix aus Alpenrod nunmehr sieben Titel und zwölf Medaillen bei Junioren-Weltmeisterschaften einfahren konnte, bleiben auch die jüngsten Erfolge in St. Moritz etwas Besonders. Warum? Das erklärt die Bobpilotin unserer Zeitung.

Wer kann schon von sich behaupten, in seiner sportlichen Laufbahn bei Junioren-Weltmeisterschaften sieben Titel und zwölf Medaillen gewonnen zu haben? Charlotte Candrix seit Beginn dieser Woche. Auf der Natureisbahn von St. Moritz gewann die Alpenroder Bobpilotin Gold im Zweier der U26-Wertung und im Mono der U23.

