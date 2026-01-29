Auch wenn Charlotte Candrix aus Alpenrod nunmehr sieben Titel und zwölf Medaillen bei Junioren-Weltmeisterschaften einfahren konnte, bleiben auch die jüngsten Erfolge in St. Moritz etwas Besonders. Warum? Das erklärt die Bobpilotin unserer Zeitung.
Wer kann schon von sich behaupten, in seiner sportlichen Laufbahn bei Junioren-Weltmeisterschaften sieben Titel und zwölf Medaillen gewonnen zu haben? Charlotte Candrix seit Beginn dieser Woche. Auf der Natureisbahn von St. Moritz gewann die Alpenroder Bobpilotin Gold im Zweier der U26-Wertung und im Mono der U23.