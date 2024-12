Fernziele Weltcup und Olympia Charlotte Candrix startet ins Abenteuer Bob-Europacup René Weiss 17.12.2024, 16:37 Uhr

i Charlotte Candrix (rechts) und ihre Anschieberin Lena Brunnhübner gehen am Freitag und Samstag im Zweierbob an den Start. Jasmin Isken/BSD

Charlotte Candrix kommt auf ihrem Weg nach oben einen großen Schritt voran. In Innsbruck-Igls nimmt der Bob-Europacup seine Saison 2024/25 auf. Die 19-Jährige aus Alpenrod wird zum ersten Mal einen kompletten Winter auf diesem Level bestreiten.

Pilotin Charlotte Candrix will sich für noch größere Aufgaben empfehlen. Im Interview fallen sogar die Worte „Weltcup“ und „Olympia“. Am Donnerstag startet sie im Monobob, am Freitag und Samstag jeweils im Zweier. Die ersten Trainingsfahrten sind absolviert.

