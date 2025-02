Bob-Pilotin aus Alpenrod Charlotte Candrix startet als Favoritin in die Heim-WM René Weiss 14.02.2025, 10:35 Uhr

i Gut gelaunt in die Heim-WM: Charlotte Candrix aus Alpenrod hat viel vor bei den Titelkämpfen in Altenberg. Viktoria Ziegler/BSD

Den Heimvorteil, den sie mit Freunden und Familie im Rücken spürt, will Charlotte Candrix nutzen. Bei der Bob-WM in Altenberg ist Edelmetall das Ziel der jungen Pilotin aus dem Westerwald.

Vier Weltmeisterschaftstitel hat Charlotte Candrix in ihrer jungen Bob-Karriere schon gesammelt. Im Einer entschied sie 2023 die U23-Kategorie für sich, im Zweier gewann sie 2023 bei den U23ern und 2024 sowohl in dieser als auch in der U26-Altersklasse.

