Alpenroderin im Bob-Weltcup Charlotte Candrix: Olympia 2030 ist jetzt das Ziel Marco Rosbach 17.11.2026, 16:00 Uhr

i Steht vor der wichtigsten Saison ihrer bisherigen Karriere: Charlotte Candrix, Bob-Pilotin aus Alpenrod. Zwei Einsätze im Weltcup sind der 21-Jährigen sicher, weitere könnten dazukommen. Charlotte Candrix

Das erste große Ziel, für das Charlotte Candrix so hart gearbeitet hat, ist erreicht: Mit 21 Jahren startet die Bobpilotin aus Alpenrod zum ersten Mal im Weltcup. Welche Stationen ihr sicher sind und was noch folgen soll, erzählt sie im Interview.

Viel Zeit, den größten Erfolg ihrer bisherigen Laufbahn – die Nominierung für das Bob-Weltcup-Team – im Kreise ihrer Liebsten im heimischen Westerwald zu feiern, blieb Charlotte Candrix nicht. Nach den erfolgreichen Auftritten mit ihrer neuen Anschieberin Talea Prepens in den Selektionsrennen konnte die 21-jährige Bundespolizistin nur kurz durchatmen, ehe es für sie und ihr Team Richtung Park City im US-Bundesstaat Utah ging.







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