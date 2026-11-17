Das erste große Ziel, für das Charlotte Candrix so hart gearbeitet hat, ist erreicht: Mit 21 Jahren startet die Bobpilotin aus Alpenrod zum ersten Mal im Weltcup. Welche Stationen ihr sicher sind und was noch folgen soll, erzählt sie im Interview.
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Viel Zeit, den größten Erfolg ihrer bisherigen Laufbahn – die Nominierung für das Bob-Weltcup-Team – im Kreise ihrer Liebsten im heimischen Westerwald zu feiern, blieb Charlotte Candrix nicht. Nach den erfolgreichen Auftritten mit ihrer neuen Anschieberin Talea Prepens in den Selektionsrennen konnte die 21-jährige Bundespolizistin nur kurz durchatmen, ehe es für sie und ihr Team Richtung Park City im US-Bundesstaat Utah ging.