Pilotin aus Alpenrod nominiert Charlotte Candrix fährt mit Olympia-Stars im Bobweltcup Marco Rosbach 11.11.2026, 19:05 Uhr

i Nach den Erfolgen im Europacup und bei der Junioren-WM in der Vorsaison ist Charlotte Candrix bereit für den nächsten Schritt: Zwei Starts im Weltcup sind der Bobpilotin aus Alpenrod sicher. Charlotte Candrix

Seit Jahren arbeitet Charlotte Candrix akribisch an ihrer Karriere im Bobsport. Nach großen Erfolgen im Juniorenbereich steht die Pilotin aus Alpenrod jetzt vor dem Durchbruch. Bundestrainer René Spies ermöglicht ihr erste Einsätze im Weltcup.

Der Eiskanal von Cortina d’Ampezzo glänzte bei den Olympischen Spielen im Februar fast in jedem Rennen in Schwarz-Rot-Gold. Nach den Skeletonpiloten räumte auch die deutsche Bobelite Medaillen in Serie ab. Bei den Frauen triumphierte in der Zweierkonkurrenz Laura Nolte vor Lisa Buckwitz, die auch in der Weltcup-Saison 2026/27 das Aufgebot des Bob- und Schlittenverbands für Deutschland (BSD) anführen.







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