Seit Jahren arbeitet Charlotte Candrix akribisch an ihrer Karriere im Bobsport. Nach großen Erfolgen im Juniorenbereich steht die Pilotin aus Alpenrod jetzt vor dem Durchbruch. Bundestrainer René Spies ermöglicht ihr erste Einsätze im Weltcup.
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Der Eiskanal von Cortina d’Ampezzo glänzte bei den Olympischen Spielen im Februar fast in jedem Rennen in Schwarz-Rot-Gold. Nach den Skeletonpiloten räumte auch die deutsche Bobelite Medaillen in Serie ab. Bei den Frauen triumphierte in der Zweierkonkurrenz Laura Nolte vor Lisa Buckwitz, die auch in der Weltcup-Saison 2026/27 das Aufgebot des Bob- und Schlittenverbands für Deutschland (BSD) anführen.