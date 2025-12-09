20-Jährige dominiert Europacup Charlotte Candrix aus Alpenrod wäre bereit für Olympia Marco Rosbach 09.12.2025, 11:35 Uhr

i Jung, schnell, selbstbewusst: Charlotte Candrix ist als Bobpilotin auf dem Weg nach oben. Mit ihren Siegen im Europacup zeigt die 20-Jährige, dass sie auch bereit wäre für den nächsten Schritt. Charlotte Candrix

Ihre Rolle ist so wichtig wie spannend: Als Nummer vier im deutschen Bobteam soll Charlotte Candrix im Europacup ihre Klasse unter Beweis stellen, um im Fall der Fälle bereit zu sein für den nächsten Schritt. Der könnte auch Olympia heißen.

Zwischen dem norwegischen Lillehammer und Altenberg im Erzgebirge liegt – Alpenrod. Geografisch gesehen stimmt das nicht so ganz. Aber die Reiseroute durch den Europacupwinter erlaubt Bobpilotin Charlotte Candrix einen kurzen Zwischenstopp zu Hause im Westerwald.







