Charlotte Candrix aus Alpenrod wäre bereit für Olympia

Ihre Rolle ist so wichtig wie spannend: Als Nummer vier im deutschen Bobteam soll Charlotte Candrix im Europacup ihre Klasse unter Beweis stellen, um im Fall der Fälle bereit zu sein für den nächsten Schritt. Der könnte auch Olympia heißen.
Lesezeit 5 Minuten
Zwischen dem norwegischen Lillehammer und Altenberg im Erzgebirge liegt – Alpenrod. Geografisch gesehen stimmt das nicht so ganz. Aber die Reiseroute durch den Europacupwinter erlaubt Bobpilotin Charlotte Candrix einen kurzen Zwischenstopp zu Hause im Westerwald.