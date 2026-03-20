Edelmetall knapp verpasst Celine Rink hält Druck stand Stefan Nink 20.03.2026, 13:31 Uhr

i Celine Rink bewies bei der DM in Berlin enorme Nervenstärke und Zielgenauigkeit. Alexander Rink

Erfolgreiches sportliches Ende eines aufregenden Tripps in die Bundeshauptstadt: Die 14-jährige Holzappelerin Celine Rink (SV Eppenrod) kehrte als Viertplatzierte ihrer Altersklasse von den nationalen Titelkämpfen aus Berlin in die Heimat zurück.

Berlin war auch für die 14-jährige Holzappelerin Celine Rink eine Reise wert. Die Hauptstadt angesteuert hatte die Schülerin aber in erster Linie nicht aus touristischen Gründen, sondern um einen weiteren beachtlichen sportlichen Erfolg zu feiern. Schon im vergangenen Jahr hatte sie mit immer besseren Resultaten auf sich aufmerksam gemacht.







Artikel teilen

Artikel teilen