KTV-Nahetal-Team auf Rang eins Celina Franzmann fährt die höchste Wertung am Boden ein 18.11.2025, 10:42 Uhr

i Verbands-Mannschaftsmeisterinnen sind (hinten, von links) Muriel Huck, Nele Bauerfeld, Nora Bauerfeld, Nele Franzmann, Vivien Fuchs, (vorne, von links), Celina Franzmann und Eva Weyand. Silke Franzmann

Turnen auf höchstem Niveau: Die KTV Nahetal-Niederwörresbach triumphiert mit deutlichem Vorsprung in der Leistungsklasse 1. Celina Franzmann begeistert mit der besten Bodenwertung.

Drei Teams der KTV Nahetal-Niederwörresbach waren bei den Meisterschaften des Turnverbands Mittelrhein in Ransbach-Baumbach am Start. Für die jahrgangsoffene Mannschaft in der höchsten Leistungsklasse lief der Wettkampf optimal, und am Ende standen der Sieg und die Qualifikation zur Rheinland-Pfalz-Meisterschaft zu Buche.







