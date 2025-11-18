Celina Franzmann fährt die höchste Wertung am Boden ein

Turnen auf höchstem Niveau: Die KTV Nahetal-Niederwörresbach triumphiert mit deutlichem Vorsprung in der Leistungsklasse 1. Celina Franzmann begeistert mit der besten Bodenwertung.
Drei Teams der KTV Nahetal-Niederwörresbach waren bei den Meisterschaften des Turnverbands Mittelrhein in Ransbach-Baumbach am Start. Für die jahrgangsoffene Mannschaft in der höchsten Leistungsklasse lief der Wettkampf optimal, und am Ende standen der Sieg und die Qualifikation zur Rheinland-Pfalz-Meisterschaft zu Buche.