Starke Auftritte bei der DM Carmen Brenner und Uta Gießen mit persönlichen Rekorden 05.11.2025, 12:07 Uhr

i Carmen Brenner wartete bei der Deutschen Meisterschaft mit einer persönlichen Bestleistung auf. Marco Brenner

Sogar mit einer besonderen Plakette wurde Carmen Brenner bei der Deutschen Meisterschaft im Luftgewehr-Schießen ausgezeichnet. Die Leistungen von ihr und Uta Giesen machten ihren Verein, den SV 1858 Idar-Oberstein stolz.

Die Organisatorinnen und Organisatoren des Westfälischen Schützenverbandes, welche zum wiederholten Male die Deutschen Meisterschaften im Luftgewehr-Auflageschießen ausrichteten, vollbrachten eine wahre Meisterleistung. Rund 1700 Schützinnen und Schützen traten in den verschiedenen Altersklassen bei der DM an.







