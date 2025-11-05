Starke Auftritte bei der DM
Carmen Brenner und Uta Gießen mit persönlichen Rekorden
Carmen Brenner wartete bei der Deutschen Meisterschaft mit einer persönlichen Bestleistung auf.
Sogar mit einer besonderen Plakette wurde Carmen Brenner bei der Deutschen Meisterschaft im Luftgewehr-Schießen ausgezeichnet. Die Leistungen von ihr und Uta Giesen machten ihren Verein, den SV 1858 Idar-Oberstein stolz.

Die Organisatorinnen und Organisatoren des Westfälischen Schützenverbandes, welche zum wiederholten Male die Deutschen Meisterschaften im Luftgewehr-Auflageschießen ausrichteten, vollbrachten eine wahre Meisterleistung. Rund 1700 Schützinnen und Schützen traten in den verschiedenen Altersklassen bei der DM an.

