Carmen Brenner und Uta Gießen mit persönlichen Rekorden

Sogar mit einer besonderen Plakette wurde Carmen Brenner bei der Deutschen Meisterschaft im Luftgewehr-Schießen ausgezeichnet. Die Leistungen von ihr und Uta Giesen machten ihren Verein, den SV 1858 Idar-Oberstein stolz.
Lesezeit 2 Minuten
Die Organisatorinnen und Organisatoren des Westfälischen Schützenverbandes, welche zum wiederholten Male die Deutschen Meisterschaften im Luftgewehr-Auflageschießen ausrichteten, vollbrachten eine wahre Meisterleistung. Rund 1700 Schützinnen und Schützen traten in den verschiedenen Altersklassen bei der DM an.