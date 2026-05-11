SV 1858 beim Rheinhessen-Cup Carmen Brenner gelingt eine persönliche Bestleistung Sascha Nicolay 11.05.2026, 18:01 Uhr

i Uta Giesen, Carmen Brenner und Ingrid Hahn (von llinks) freuen sich über ihre Erfolge beim Rheinhessen-Cup in Bingen. Marco Brenner

Beim Rheinhessen-Cup in Bingen glänzten die Schützen des SV 1858 Idar-Oberstein mit starken Leistungen. Carmen Brenner erzielte eine persönliche Bestleistung, während die Freihandschützen mit überraschenden Resultaten aufwarteten.

Beim 4. internationalen Rheinhessen-Cup in Bingen gingen 15 Schützinnen und Schützen des SV 1858 Idar-Oberstein verschiedener Altersklassen in Luftdruck-Disziplinen an den Start. Dreimal Gold, einmal Silber und zweimal Bronze sprangen als gutes Zeichen für die bevorstehenden Landesmeisterschaften heraus.







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