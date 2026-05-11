Beim Rheinhessen-Cup in Bingen glänzten die Schützen des SV 1858 Idar-Oberstein mit starken Leistungen. Carmen Brenner erzielte eine persönliche Bestleistung, während die Freihandschützen mit überraschenden Resultaten aufwarteten.
Lesezeit 2 Minuten
Beim 4. internationalen Rheinhessen-Cup in Bingen gingen 15 Schützinnen und Schützen des SV 1858 Idar-Oberstein verschiedener Altersklassen in Luftdruck-Disziplinen an den Start. Dreimal Gold, einmal Silber und zweimal Bronze sprangen als gutes Zeichen für die bevorstehenden Landesmeisterschaften heraus.