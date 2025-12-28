Candrix freut sich über ersten Titel mit Brunnhübner

Im Europacup ist Charlotte Candrix auch in dieser Saison überragend, sogar den ersten Titel hat die 20-Jährige aus Alpenrod gemeinsam mit Lena Brunnhübner bereits geholt. Ausruhen will sie sich darauf nicht, nur kurz durchatmen. Eine Zwischenbilanz.
Die Europcup-Saison hätte für Charlotte Candrix nicht besser beginnen können. Vier Starts in Lillehammer brachten der 20-jährigen Bobpilotin aus Alpenrod vier Siege ein. Sowohl im Monobob als auch in der Zweierkonkurrenz war die Westerwälderin nicht zu schlagen.