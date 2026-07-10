KSG Kirchberg-Haardtkopf Bundesligist TuS bildet Spielgemeinschaft mit Morbach 10.07.2026, 17:18 Uhr

i Markus Adams kegelt in der 1. Bundesliga ab sofort nicht mehr nur für den TuS Kirchberg, sondern für die neue Spielgemeinschaft KSG Kirchberg-Haardtkopf. Die Kirchberger machen mit den Morbachern gemeinsame Sache. B&P Schmitt

Spielgemeinschaft im Sportkegeln: Bundesligist TuS Kirchberg und der KSV Haardtkopf Morbach machen künftig als KSG Kirchberg-Haardtkopf gemeinsame Sache.

Die Sportkegler des TuS Kirchberg treten ab der kommenden Spielzeit unter einem neuen Namen an, denn um den Fortbestand des Kegelsports im Hunsrück zu gewährleisten, hat sich eine neue Spielgemeinschaft gefunden – die KSG Kirchberg-Haardtkopf. Bereits in der letzten Saison machten der KSV Haardtkopf Morbach und der TuS Kirchberg gemeinsame Sache.







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