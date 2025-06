Wenn das Wetter keine böse Überraschung liefert wie im Vorjahr mit Starkregen am Abend und aus der Reihe tanzt, dann wird die einzige Überraschung bei der dritten Auflage des Open-Air-Tanzfestivals „Art of Dance“ auf dem Waldfestgelände „Unter den Buchen“ ein Gast sein, denn die Verantwortlichen der Tanzgruppe Wild Cats des TuS Laubach noch unter Verschluss halten, der dem Festival, das für Vielfalt steht, noch einmal einen besonderen Stempel aufdrücken wird. Mehr verraten wollen die TuS-Organisatoren noch nicht, insgesamt kümmert sich ein elfköpfiges Team um alles rund um die Veranstaltung, die dieses Mal – auch wegen der Wetterkapriolen des Vorjahres mit dem Regenabbruch am späten Abend – etwas entzerrt wird. Am Samstag (Einlass 18 Uhr, Start 19 Uhr) treten die „Großen“ der insgesamt 50 Tanzgruppen auf, hier sucht die wieder hochrangig besetzte Jury die Sieger in den Kategorien Damen, Gemischt und Hip Hop, am Sonntag (Einlass 11 Uhr, Start 12 Uhr) sind die Kinder und Jugendlichen an der Reihe. Vom TuS Laubach sind vier Gruppen dabei: die Wild Cats (ab 18 Jahre), die Wild Cats Teens (13 bis 17 Jahre), die Wild Kids (9 bis 12 Jahre) und die Wild Cats Minis (5 bis 8 Jahre).

Gruppen kommen von weit her zur Profi-Jury

Die Gruppen haben teilweise weite Anreisen, kommen aus dem Großraum Mainz sowie Koblenz bis hinein in den Westerwald nach Laubach. Zum einen, weil sie sicherlich das herrliche Ambiente rund um die Bühne auf dem Vorplatz der Laubacher Grillhütte genießen. Aber auch, weil ihre Darbietungen nicht nur von den Zuschauern gefeiert, sondern auch von einer achtköpfigen Jury beurteilt werden, die ihresgleichen bei solchen Events sucht. Für jedes Bewertungskriterium haben sie in Laubach ausgewiesene Fachleute – sie achten auf akustische Bewegungsbegleitung, Musikinterpretation, Originalität, Kreativität, Akrobatik, Ausdrucksfähigkeit und Präsentation, Outfit, Make up und Requisiten. Und verteilen bis zu 100 Punkte (Höchstwert) pro Auftritt. Das schätzen die Gruppen sehr, zudem gibt es von den Jurymitgliedern oft wertvolles Feedback der Jury in ihren Bereichen. Viel Rückmeldung könnte es auch vom Überraschungsgast geben, der am Samstag vor Ort sein wird und, da sind sich die Verantwortlichen sicher, für gute Unterhaltung sorgen wird.Beim TuS sind sie mit dem Vorverkauf sehr zufrieden, der Sonntag ist bereits ausverkauft, für den Samstag gibt es noch Tickets. Die Laubacher rechnen mit 500 bis 600 Aktiven und damit insgesamt bis zu 1500 Personen pro Tag, die sich „Unter den Buchen“ tummeln. „Es gibt Schattenplätze, wir stellen Pavillons auf“, sagt Julia Giovannini aus dem Orga-Team. 120 Helfer werden an beiden Tagen benötigt, Freiwillige Feuerwehr, Landwirte, Aktive und Eltern – alle werden gebraucht. Das Orga-Team sagt unisono: „Ganz Laubach ist auf den Beinen.“ Auf den Tanzbeinen in diesem Fall.