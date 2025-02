Schock kurz vor dem Start Bügel-Drama kostet Charlotte Candrix eine WM-Medaille René Weiss 17.02.2025, 17:42 Uhr

i Sie konnten es nicht fassen: Bobpilotin Charlotte Candrix aus Alpenrod (BSC Winterberg) und ihre Anschieberin Lena Brunnhübner (TuS Hachenburg) fielen vom aussichtsreichen zweiten Rang noch auf Platz fünf zurück. Vor dem Start ließ sich ein Bügel nicht mehr öffnen. Arvid Kaffke/BSD

Im Sport sind es die großen Dramen, die besonders in Erinnerung bleiben. Auf diese Erfahrung, die sie bei der Junioren-WM in Altenberg machen musste, hätte die junge Westerwälder Bobpilotin Charlotte Candrix aber gerne verzichtet.

So gründlich und gewissenhaft die Vorbereitung auf einen Wettkampf auch läuft, so gut die Vorleistungen und zurückliegenden Ergebnisse auch waren – im Sport gibt es immer auch noch andere Einflüsse, die über Sieg und Niederlage entscheiden. Das erfuhr Charlotte Candrix am Wochenende ausgerechnet bei der Junioren-Weltmeisterschaft der Bobpiloten in Altenberg.

