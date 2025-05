Normalerweise wird in der Bad Kreuznacher Riegelgrube aufgeschlagen. Eine große Tennishalle steht dort seit vielen Jahren. Am Samstagabend wird zugeschlagen. Es steht eine Box-Gala an.

Länderkämpfe mit den USA und Kuba, 2017 das Willi-Gäns-Gedächtnisturnier – große Box-Veranstaltungen haben in Bad Kreuznach Tradition. Eine Tradition, die am Samstag wieder auflebt. Der BC Bad Kreuznach richtet ab 18 Uhr in der Tennishalle in der Riegelgrube eine Box-Gala aus.

Im Oktober fungieren die Bad Kreuznacher anlässlich ihres 50-jährigen Bestehens in diesem Jahr als Ausrichter der Rheinlandmeisterschaften. „Die Box-Gala dient als Vorbereitung dafür. Die Trainer schauen, in welcher Form ihre Boxer sind und wie sie die weitere Vorbereitung auf die Rheinlandmeisterschaft gestalten müssen“, erklärt Petra Rüblinger aus dem Vorstand des Boxclubs. Sie schätzt, dass rund 40 Kämpfe im Ring in der Tennishalle ausgetragen werden. Und nach dem letzten Duell ist die Veranstaltung längst noch nicht zu Ende. Dann steigt an gleicher Stelle eine große Aftermatch-Party. „Auf der feiern wir dann unseren 50. Vereinsgeburtstag ausgiebig“, erläutert Petra Rüblinger.

In der Konrad-Frey-Halle sind keine Boxabende mehr erlaubt

Der Wechsel in die Tennishalle erfolgt übrigens, weil die Kreisverwaltung als Halleneignerin in der Konrad-Frey-Halle aus Sicherheitsgründen keine Zuschauerveranstaltungen mehr zulässt. „Das ist der einzige Grund für den Standortwechsel. Liebend gerne hätten wir die Box-Gala in unserer Trainingshalle ausgetragen“, sagt das BC-Vorstandsmitglied. In der Konrad-Frey-Halle waren auch die großen Veranstaltungen der Vergangenheit über die Bühne gegangen.

Apropos Vergangenheit: Ein Blick in die 50-jährige Geschichte des Boxclubs zeigt, dass dieser einige Erfolgsstorys geschrieben hat. Bisher wurden 197 Rheinlandmeisterschaften verbucht, neunmal stellte der BCK einen Deutschen Meister, und 35 Einsätze in Länderkämpfen wurden notiert. Auch in der Gegenwart wird fleißig trainiert und geboxt. Einige Sportler des BCK werden am Samstag und im Oktober in den Ring steigen, um die Erfolgsliste ihres Vereins zu erweitern.