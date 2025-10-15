BCK richtet Titelkämpfe aus Boxen ist zurück in Bad Kreuznach 15.10.2025, 11:44 Uhr

i Offener Schlagabtausch: Denis Tretilakow (rotes Trikot) vom Boxclub Bad Kreuznach sammelte bei den Rheinlandmeisterschaften wichtige Kampferfahrung. Edgar Daudistel

Platz zwei in der Mannschaftswertung, viel Lob für die Ausrichtung und tosender Applaus für zahlreiche Vereinslegenden – die Rheinlandmeisterschaften im Boxen boten für den BC Bad Kreuznach zahlreiche emotionale Momente.

Sie waren die heimlichen Stars der Rheinlandmeisterschaft im Boxen. Zur Primetime am Samstagabend bat der Boxclub Bad Kreuznach viele seiner ehemaligen Spitzenboxer in den Ring. Mehrere DM-Titel und knapp 200 Rheinlandmeisterschaften stehen in der Vita der Faustkämpfer, die sich zu den Klängen von „Eye of the tiger“ in der Jakob-Kiefer-Halle feiern ließen.







