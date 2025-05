Box-Abend steigt am Samstag in Bassenheim

Bassenheim. Der in Koblenz bekannte Box-Promoter und Trainer Detlef Loritz, dessen Frau Nadja 2003 gegen Weltmeisterin Regina Halmich um den WM-Titel im Fliegengewicht kämpfte, richtet einen Box-Abend mit acht Kämpfen in der Bassenheimer Karmelenberghalle aus. Im Mittelpunkt an diesem Samstag (Einlass 17 Uhr, Beginn 18 Uhr) steht dabei Jürgen Doberstein, Weltmeister im Supermittelgewicht, der seinen WM-Titel verteidigen möchte. Am Donnerstag kommt sein Gegner aus Tansania (Hmis Maja) mit seinem Betreuerteam an. „Der Gegner in so einem WM-Kampf, so schreibt es der Weltverband vor, muss immer einige Voraussetzungen haben. Aber wir sind froh, dass wir in Maja einen starken Gegner für Jürgen gefunden haben“, sagt Detlef Loritz.

Zudem darf sich das Publikum auf Schwergewichts-Routinier Yakup Saglam freuen. Saglam hat sich bereits international einen hervorragenden Namen im Boxen gemacht und stand bereits gegen einige renommierte Schwergewichtler im Ring. Seine Erfahrung und seine explosive Schlagkraft versprechen einen Kampf auf hohem Niveau.

Kämpfer aus der Region steigen in den Ring

Auch ansonsten ist der Abend gespickt mit vielversprechenden Talenten und auch regionalen Kämpfern. So wird es auch einen Schwergewichtskampf mit dem Koblenzer Miaad Azizi geben, einen Kampf im Weltergewicht mit dem Neuwieder Kenan Zaimovic und einen Kampf im Superweltergewicht mit dem Bendorfer Sergej Schaufler. Ebenfalls im Programm: Ein Frauenkampf im Weltergewicht, an dem Sarah Graden aus Ochtendung teilnimmt.

Ringsprecher Ralf Treitz führt durch den Abend

Durch den Abend führt der fachkundige Ralf Treitz, ein in der Szene bekannter Ringsprecher aus dem Saarland, der mit seiner Expertise und seinem Gespür für Dramatik die Stimmung in der Halle anheizen soll.

Karten für das Box-Event gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen, telefonisch unter 0171/31 74 897 und per E-Mail an flp-boxteam@arcor.de.