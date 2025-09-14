Wenn Simidele Adeagbo und Kewe King in Hachenburg ihren schweren Schlitten in Schwung bringen, liegt ein Hauch von Cool Runnings in der Luft. Zwei Nigerianerinnen träumen vom Olympia – und machen dafür Station bei einer Bob-Ikone im Westerwald.

Als Pilotin hat Sandra Kiriasis wie kaum eine andere ihrer Zeit die Kunst beherrscht, mit viel Fingerspitzengefühl durch minimale Bewegungen an den feinen Stahlseilen den Bob in die Erfolgsspur zu führen und dort zu halten. Zwischen 2003 bis 2011 gewann die heute 50-Jährige neun Mal den Gesamtweltcup, stand sieben Mal bei Weltmeisterschaften ganz oben auf dem Podest, gewann bei den Winterspielen in Salt Lake City 2002 die Silbermedaille und erfüllte sich 2006 in Turin den Traum vom olympischen Gold. Viel mehr geht nicht. Inzwischen sitzt die frühere Weltklassepilotin, die vor ein paar Jahren am Wiesensee im Westerwald heimisch geworden ist, nicht mehr selbst im Bob. Heute leistet sie vor allem eines: Anschubhilfe. Nicht mit schnellen Beinen auf den ersten Metern des Eiskanals, sondern als Wegbereiterin hinter den Kulissen.

Mit offenen Armen empfangen bei Kufensport Westerwald

Ihr Projekt, das sie seit rund eineinhalb Jahren verfolgt, hat Kiriasis Golden Underdogs getauft. Das sei zunächst nicht mehr als ein Arbeitstitel gewesen, erzählt sie. Doch je konkreter der Traum wird, je näher die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo (6. bis 22. Februar 2026) rücken, desto passender scheint der Name zu sein. Es ist eine Geschichte wie 1988 im kanadischen Calgary, als sich zum ersten Mal eine jamaikanische Bobmannschaft für die Olympischen Spielen qualifiziert hatte und fünf Jahre später im Kinohit „Cool Runnings“ ein filmisches Denkmal gesetzt bekam. Die Neuauflage mit Westerwälder Note: Kiriasis will Team Nigeria mit Simidele Adeagbo und Kewe King zu den Winterspielen nach Mailand und Cortina d’Ampezzo führen.

Eine der wichtigen Stationen auf dem Weg nach Italien ist neben Wintersportzentren wie im lettischen Sigulda und dem norwegischen Lillehammer ausgerechnet Hachenburg, wo sich die beiden Afrikanerinnen gerade vorbereitet haben und wo sie im Oktober ein weiteres Mal mit offenen Armen empfangen werden, wie Kiriasis überzeugt ist. „Sie werden dann bestimmt auch Mitglied in unserem Hachenburger Verein Kufensport Westerwald und gehören fest dazu. Das ist ein Geben und Nehmen. So, wie es sein soll.“

i Als Team Nigeria zu den Olympischen Spielen: Beim Training mit Sandra Kiriasis (links) beim Verein Kufensport Westerwald (rechts Michael Krämer) in Hachenburg gaben sich Simidele Adeagbo und Kewe King zuversichtlich. Röder-Moldenhauer

Doch wie kommen eine deutsche Olympiasiegerin von 2006, eine Ex-Skeletonpilotin aus Nigeria und deren in der Leichtathletik sportlich groß gewordene Anschieberin ausgerechnet in den Westerwald, um die Qualifikation für die größtmögliche Bühne des Sports zu schaffen? Kiriasis erinnert sich genau an den Moment, sozusagen die Geburtsstunde der Golden Underdogs. Vor der Weltmeisterschaft 2024 in Winterberg habe Simidele Adeagbo „gefragt, ob ich ihr helfen kann“. Überraschend kam das für die Ex-Pilotin nicht, hatte sie doch schon anderen kleinen Teams geholfen. Vor den Winterspielen in Pyeongchang 2018 etwa jubelte sie via Facebook: „Das erste Mal wird ein jamaikanisches Damen-Bobteam an den Start gehen. Und das genau 30 Jahre nach Cool Runnings. Und ich bin auch dabei.“

Dazu kam es letztlich nicht für die deutsche Trainerin, weil der jamaikanische Verband die Zusammenarbeit noch vor dem Rennen beendete, aber Kiriasis hatte sich durch ihr Engagement für die Jamaikanerinnen einen Namen gemacht als eine, die ein Herz für die Kleinen hat. „Bei der WM kam dann der Gedanke, mehr daraus zu machen“, erinnert sich die 50-Jährige. Adeagbo fuhr in Winterberg auf Platz 20 der Monobob-Konkurrenz, nachdem sie sechs Jahre zuvor in Pyeongchang noch abgeschlagen Letzte im Skeleton geworden war. Die 44-jährige Pilotin, in Pyeongchang bei der Abschlussfeier Fahnenträgerin des nigerianischen Teams, will noch einmal im Zeichen der fünf mythischen Ringe im Eiskanal für Furore sorgen – und hat gute Chancen, davon ist Kiriasis überzeugt.

i Der Spaß kam nicht zu kurz beim Training mit Sandra Kiriasis in Hachenburg. Röder-Moldenhauer

Doch der Weg zu den Winterspielen ist noch weit. Der Verband unterstütze das Team nicht, alles werde aus eigener Tasche bezahlt. „Wenn wir damals von einem harten Trainingstag auf der Bahn zurückkamen, haben wir uns im Hotel an den gemachten Tisch gesetzt“, verdeutlicht Kiriasis die Unterschiede zwischen ihrer Zeit als Toppilotin im deutschen Nationalteam und der Gegenwart mit dem Duo aus Nigeria. „Wenn wir heute fertig sind mit dem Bahntraining, fangen wir in unserem Airbnb an zu kochen.“ Das klingt sehr nach Underdogs, weniger nach golden. Doch der Name habe einen besonderen Ursprung und seine Berechtigung, wie die Trainerin findet. „Underdogs sind immer die Lieblinge des Publikums, das wollen wir auch sein“, erzählt sie. Die Idee, den Namen um die Farbe der Medaille des Siegers zu erweitern, kam ihr vor der angesprochenen WM 2024 in Winterberg. „Simi war dort die erste afrikanische Bobpilotin in der hundertjährigen Geschichte der Weltmeisterschaften. Dafür hat sie von einem Sponsor goldene Schuhe bekommen.“

„Wenn wir damals von einem harten Trainingstag auf der Bahn zurückkamen, haben wir uns im Hotel an den gemachten Tisch gesetzt. Wenn wir heute fertig sind mit dem Bahntraining, fangen wir in unserem Airbnb an zu kochen.“

Sandra Kiriasis, Olympiasiegerin von 2006

Der Name „Golden Underdogs“ symbolisiere ganz viel für sie, betont Kiriasis, deren Rolle sich nicht ganz einfach zu beschreiben ist. Sie ist Trainerin, Freundin, Tippgeberin, Wegbereiterin. Wenn der Frauenbob aus Nigeria in rund fünf Monaten tatsächlich in Italien dabei sein kann, dann hat auch die gebürtige Dresdnerin vieles richtig gemacht. Zum einen muss es ihr gelingen, weitere Unterstützer zu finden und die finanziellen Mittel aufzutreiben. Und dann geht es in den nächsten Wochen natürlich auf dem Eis darum, Technik und fahrerische Fähigkeiten zu verfeinern. Doch ein wesentlicher Faktor im Bobsport sind die ersten Meter in der Bahn. Der explosive Start, die Wucht, die es braucht, das schwere Sportgerät in Bewegung zu bringen, die Sprintfähigkeit und nicht zuletzt der Sprung in den Bob – und hier kommt Hachenburg ins Spiel. Auf der Anschubanlage nahe der Rundsporthalle finden die Golden Underdogs ideale Bedingungen, um Grundlagen zu legen und an Feinheiten zu feilen.

i Analyse mit der Olympiasiegerin: Sandra Kiriasis (links) ist für die beiden Nigerianerinnen mehr als nur die Trainerin. Die frühere Weltklassepilotin will Simidele Adeagbo (rechts) und Kewe King (Mitte) die Türen Richtung Cortina d'Ampezzo öffnen. Röder-Moldenhauer

Die Bedingungen seien ideal, nicht nur auf der Anschubanlage, ist Kiriasis froh, den Afrikanerinnen mitten im Westerwald einen Anlaufpunkt geben zu können. „In den Tagen hier haben die beiden auch einen riesigen Sprung nach vorne gemacht“, sagt die Olympiasiegerin von 2006. Bis zum Start in die Weltcupsaison gelte es nun, „Kilometer zu machen auf dem Eis“. Das gehe leider nicht im nahe gelegenen Winterberg, wo Kiriasis einst als Aktive der RSG Hochsauerland ihre Heimbahn hatte. „Wir müssen uns Bahnzeiten suchen und für jeden einzelnen Start bezahlen. Das ist nicht einfach“, weiß die Trainerin. In Sigulda und Lillehammer haben Adeagbo und King immerhin die Möglichkeit, im Eiskanal Fahrten zu sammeln und letztlich die Voraussetzungen für die Olympiaqualifikation zu schaffen.

„Sie sind der einzige Bob ihres Landes, das ist eine ganz andere Situation als bei den Deutschen“, erklärt Kiriasis. Während bei den großen Wintersportnationen mehrere Teams um eine begrenzte Zahl an Startplätzen kämpfen, müssen die Nigerianerinnen lediglich die internationalen Vorgaben erreichen. „Wenn sie immer in den Top 20 landen im Weltcup, sind sie dabei“, davon ist ihre Trainerin überzeugt. Das sei möglich, auch durch gute Anschubleistungen, wie die Einheiten in Hachenburg gezeigt hätten.

„Ich versuche, alle Türen, die sich öffnen lassen, auch zu nutzen.“

Sandra Kiriasis, Trainerin von Team Nigeria

„Das Training hier in Hachenburg ist ein wichtiger Teil unserer Vorbereitung auf die olympische Saison. Diese Bobsport-Anlage auf Weltklasse-Niveau hilft uns, unsere Technik zu verbessern und durch das Feintuning kleinster Details zuversichtlich und wettbewerbsfähig in die Rennen dieses Winters zu gehen“, ist Simidele Adeagbo optimistisch, das große Ziel erreichen zu können. Kiriasis blickt sogar noch weiter nach vorn, um zu zeigen, wie groß der Unterschied zwischen den etablierten Wintersportnationen und ihren Golden Underdogs ist: „Ich bin überzeugt davon, dass auch die Top Ten möglich sind. Wenn uns das gelingt, dann ist das vergleichbar mit einer Goldmedaille für Deutschland.“

Die Kunst wird sein, aus dem Wenigen das Optimale zu machen. Es geht um besseres Material, bessere Vorbereitung, „viele Wunschgedanken“, wie Kiriasis ihr Herzensprojekt zusammenfasst. Ihre eigene Rolle ist nicht mehr die, mit viel Fingerspitzengefühl durch minimale Bewegungen an den feinen Stahlseilen den Bob in die Erfolgsspur zu führen. Ihre Aufgabe für Team Nigeria beschreibt sie so: „Ich versuche, alle Türen, die sich öffnen lassen, auch zu nutzen.“ Während ihrer aktiven Zeit hat Kiriasis mal einem australischen Team neue Rennanzüge gekauft, 2018 folgte das Abenteuer mit Team Jamaika, jetzt sind es die Golden Underdogs aus Nigeria. Ob der Traum in Erfüllung gehen wird, liegt nicht nur an ihr. Die erste Station im Weltcup ist im November Cortina d’Ampezzo – der Sehnsuchtsort der Wintersaison 2025/26. „Ich hoffe, dass Simidele da auch selbst erkennt, was möglich ist“, misst die Trainerin dem Auftakt am 22. und 23. November eine große Bedeutung bei. Bis dahin gilt es, weiter Anschubhilfe zu leisten. Auf den größten Bahnen der Welt – und auch in Hachenburg.

i Daumen hoch: Simidele Adeagbo und Kewe King kommen im Oktober zurück nach Hachenburg. Röder-Moldenhauer. römo

Das Projekt „Golden Underdogs“

Aktuell betreut Sandra Kiriasis die Athletinnen Simidele Adeagbo und Kewe King aus Nigeria noch allein, hofft aber, ein Unterstützerteam mit Trainern, Mechanikern und Physiotherapeuten aufbauen zu können. Man wolle ein Umfeld schaffen, das Athleten in ihrer Vorbereitung und während der Wettkämpfe stärke. Dabei gehe es auch um Chancengleichheit im Sport, so Kiriasis. Der Aufwand sei gewaltig, 26.000 Euro koste etwa ein Monobob. Insgesamt kämen „schnell sechsstellige Beträge zusammen“, weshalb die Golden Underdogs auf weitere Unterstützer angewiesen seien, weiß die Olympiasiegerin von 2006, die neben dem Bobteam auch hoffnungsvolle deutsche Talente wie die 23-jährige Leona Klein fördert. „Sie war durchs Raster des Verbandes gefallen, doch ich glaube fest an sie“, sagt Kiriasis. Der Erfolg gibt ihr Recht: 2025 gewann Klein, die für den BRC Thüringen startet, den Weltmeistertitel bei den Junioren. Weitere Informationen zum Projekt gibt es im Internet unter www.golden-underdogs.com.