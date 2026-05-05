Cheerleading-Klasse in den USA Blazing Fusion wie im Traum zur Vize-Weltmeisterschaft Leonhard Stibitz 05.05.2026, 14:04 Uhr

i Schon bei der Generalprobe in der Mikadohalle zeigte Blazing Fusion überragende Klasse. Und ann lieferte das Team auch bei der WM in Orlando ab. Leonhard Stibitz

Mit atemberaubender Choreografie und großartigen Leistungen sichert sich das Cheerleading-Team des Idarer TV und des VfR Baumholder, Blazing Fusion, sensationell den zweiten Platz bei der WM in Orlando. Ein super Erfolg für den Kreis Birkenfeld.

Wegen Disney World und die Universal Filmstudios ist Orlando die Touristen-Hauptstadt in den USA. Sport spielt dort eine große Rolle, wie Arena Football, Eishockey, Basketball und Soccer. Vom 24. bis 27. April stand die Stadt aber ganz im Zeichen vom Cheer-Sport durch die ICU World Cheerleading Championships.







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