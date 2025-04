Das Cheerleading-Team „Blazing Fusion“, eine Startgemeinschaft des Idarer TV und des VfR Baumholder, kommt aus dem Feiern nicht mehr heraus. Das von Carolina Dasch trainierte Team hat nach der Regionalmeisterschaft und der Landesmeisterschaft auch den Titel bei der Deutschen Meisterschaft abgeräumt und darf sich nun Triple Champion nennen. Damit nicht genug. Blazing Fusion gehört nun zur Zweiten Bundesliga im Cheerleading und hat sich für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in Orlando qualifiziert.

„Ich bin fassungslos, alle im Team sind fassungslos. Das ist wie ein Traum“, sagte Carolina Dasch, nachdem die Deutschen Meisterschaft in trockenen Tüchern war. Das Blazing-Fusion-Team hatte sich selbst ehrgeizige Ziele gesteckt und zog durch. „Die Mädels wussten, was sie wollten. Wir haben einen mega Teamgeist an den Tag gelegt. Diese Energie zu spüren, war toll“, erklärt Carolina Dasch.

Carolina Dasch fugiert als eine Art Spielertrainerin

Bei der DM, die in Neu-Ulm ausgetragen wurde, bekam Carolina Dasch diese Energie hautnah zu spüren. Sie war mitten drin und Teil der Show. „Ich war eine Art Spielertrainerin“, erzählt sie lachend und lobt: „Ich habe schon lange kein solch leistungsbereites Team mehr gecoacht.“

Deutscher Meister wurde Blazing Fusion nicht mit einem knappen Ergebnis. Im Grunde lagen Welten zwischen dem Titelträger und der Konkurrenz. „Wir haben mit 0,5 Punkten Vorsprung gewonnen. Das ist schon eine ordentliche Hausnummer, wenn man bedenkt, dass es bei uns um Hundertstelzähler geht“, berichtet Carolina Dasch. Sie und ihr Team, das aus Catalina Barbu, Malena Dasch, Nicole Ditz, Sabrina Groksch, Julia Herrmann, Josefa Klöckner, Jet Klos, Meryem Kuruköse, Susan Kutscher, Wiktoria Lubosz, Kim Märker, Anastasia Obendorfer, Jessica Silaev und Michelle Trum besteht, lieferten ab, als es galt.

Mit Risiko und erhöhtem Schwierigkeitsgrad zum Titel

Dabei verspürte die Formation des ITV und des VfR sicher einen gewissen Druck, denn extra für die Deutsche Meisterschaft hatte Blazing Fusion den Schwierigkeitsgrad seiner Darbietung erhöht. „Wir hatten ziemlich hochwertig gestellte Skills“, sagt Carolina Dasch. Durchaus riskant war das, schließlich steigt mit erhöhter Schwierigkeit auch die Gefahr, dass etwas schief gehen könnte. „Wir sind unter dem Motto ’No risk, no fun’ in den Wettkampf, und das hat sich bezahlt gemacht“, erklärt die Trainerin.

Carolina Dasch konnte auch wirklich stolz auf ihr Team sein. „Ich hatte ein sehr, sehr gutes Gefühl wegen der schon angesprochenen Energie im Team, und dann hat auch alles gut funktioniert“, betont die Übungsleiterin und hält fest: „Alles ist sehr sauber ausgeführt worden, alle Salti, alle Schrauben, alle Hebefiguren und Würfe.“

Nun bereitet sich Blazing Fusion auf die WM in Orlando vor. „Es wäre schön, wenn wir dafür ein paar Spenden bekämen“, sagt Carolina Dasch. In Aktion ist das Team beispielsweise wieder Anfang Juni bei der größten Cheerleading-Meisterschaft in Europa im Moviepark in Bottrop. Dort präsentiert sich Blazing Fusion dann mit dem neuen Status als Zweitbundesligist.