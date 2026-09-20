0:3 in Kamp-Lintfort Bittere Nullnummer für die KSG Kirchberg-Haardtkopf 20.09.2026, 18:17 Uhr

i TuS Kirchberg

Die KSG Kirchberg-Haardtkopf musste sich einem glänzend aufgelegten Gastgeber SK Kamp-Lintfort mit 0:3 geschlagen geben.

Die Bundesliga-Kegler der KSG Kirchberg-Haardtkopf haben beim Auswärtsspiel in Kamp-Lintfort unter schwierigen Voraussetzungen eine 0:3-Niederlage hinnehmen müssen. Gegen bärenstarke Gastgeber hatte die KSG geplagt von Personalsorgen einen schwierigen Stand – drei Top-Resultate waren nicht genug gegen glänzend aufgelegte Hausherren, die erstmals seit vier Jahren die Schallmauer von 5400 Holz knackten und die Hunsrücker Bemühungen damit gekonnt ...







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