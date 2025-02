Zwei Auswärtsspiele Betzdorfer „Smasher“ wollen gute Frühform bestätigen 07.02.2025, 13:30 Uhr

i Nach gelungenem Start gegen Tabellenführer Andernach: Das Betzdorfer Oberliga-Badmintonteam will auch im Saarland punkten. Niklas Molzberger/BC Smash Betzdorf

Die Badmintonspieler des BC „Smash“ Betzdorf sind am Wochenende doppelt im Saarland gefordert.

Zweimal wird das Badminton-Oberligateam des BC „Smash“ Betzdorf an diesem Wochenende im Landkreis Neunkirchen gefordert sein. Während der Kontrahent im ersten Spiel am Samstag, ab 17 Uhr, der TV 1861 St. Wendel, im Tableau zwei Plätze vor den „Smashern“ auf Platz drei steht, liegt der Gegner am Sonntag (10.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen