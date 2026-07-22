Starke Leistung in den Vogesen
Betzdorfer Elias Jakobs verpasst Top Ten nur knapp
Der Betzdorfer Elias Jakobs verpasste beim GFNY Grand Ballon Straßenrennen als Elfter nur knapp eine Top-Ten-Platzierung.
Der Betzdorfer Elias Jakobs verpasste beim GFNY Grand Ballon Straßenrennen als Elfter nur knapp eine Top-Ten-Platzierung.
Sportograf

Wenige Tage nachdem das Hauptfeld der Tour de France über die zahlreichen Straßen in den Vogesen unterwegs war, konnte sich auch der junge Radfahrer aus Betzdorf mit einer guten Leistung und cleveren Taktik zeigen. Fast ging es bis ganz nach vorne.

Lesezeit 1 Minute
Mit dem „GFNY Grand Ballon“ stand für Elias Jakobs vom Siegener Rennrad-Team „Velolease“ ein weiteres anspruchsvolles Straßenrennen in den Vogesen auf dem Programm. Auf der 131 Kilometer langen Strecke mit 3766 Höhenmetern erreichte er nach 4:19 Stunden als Gesamtelfter das Ziel.
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