„Je länger, desto besser“, betont Elias Jakobs. Der 18-Jährige Radfahrer zeigte jüngst sein Talent bei zwei prestigeträchtigen Rennen. Wie ihn sein Weg von den Vogesen zu Bestleistungen beim Ötztaler Radmarathon und der Sauerlandrundfahrt führte.
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Der September war ein ereignisreicher Monat für Elias Jakobs. Der 18-jährige Betzdorfer zog zum Einen nach Karlsruhe, um dort zum nun startenden Semester Wirtschaftsmathematik zu studieren, zum Anderen hatte der Monat aber auch zwei sportliche Highlights für ihn zu bieten.