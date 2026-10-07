Streckenrekord und Bronzerang Betzdorfer Elias Jakobs brilliert auf dem Rennrad Moritz Hannappel 07.10.2026, 13:30 Uhr

i Elias Jakobs aus Betzdorf erlebte einen goldenen September für das Siegener Radteam Team Velolease. Er pulverisierte nicht nur den U20-Streckenrekord bei einem der bekanntesten und anspruchsvollen Jedermann-Rennen Europas im Ötztal, sondern sicherte sich auch die Bronzemedaille bei der Sauerlandrundfahrt nur eine Woche später. Leon Zöller

„Je länger, desto besser“, betont Elias Jakobs. Der 18-Jährige Radfahrer zeigte jüngst sein Talent bei zwei prestigeträchtigen Rennen. Wie ihn sein Weg von den Vogesen zu Bestleistungen beim Ötztaler Radmarathon und der Sauerlandrundfahrt führte.

Der September war ein ereignisreicher Monat für Elias Jakobs. Der 18-jährige Betzdorfer zog zum Einen nach Karlsruhe, um dort zum nun startenden Semester Wirtschaftsmathematik zu studieren, zum Anderen hatte der Monat aber auch zwei sportliche Highlights für ihn zu bieten.







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