Schinder(hannes)-MTB Beste Stimmung trotz schwieriger Bedingungen Armin Bernd 18.05.2026, 15:35 Uhr

i Mehr als 500 Mountainbiker kämpften sich durch die Wälder und Wiesen rund ums Baybachtal beim 20. Schinder(hannes)-MTB-Marathon mit Start und Ziel in Emmelshausen-Liesenfeld. Mark Dieler

Mehr als 500 Mountainbiker haben sich durch die Wälder und Wiesen rund ums Baybachtal beim 20. Schinder(hannes)-MTB-Marathon mit Start und Ziel in Emmelshausen-Liesenfeld gekämpft. Beim Marathon gab es nach 3:46 Stunden Fahrtzeit ein Foto-Finish.

Anspruchsvolle Bedingungen, schlammige Trails und dennoch beste Stimmung: Die 20. Auflage des Schinder(hannes)-MTB-Marathon lockte erneut zahlreiche Mountainbiker nach Emmelshausen. Mehr als 500 Kinder, Frauen und Männer gingen auf den unterschiedlichen Distanzen an den Start und kämpften sich durch Wälder und Wiesen rund um das Baybachtal.







Artikel teilen

Artikel teilen