Als Gesamtweltcup-Siegerin zur WM? Das wäre doch ein ordentlicher Motivationsschub für Ricarda Funk, die ab Freitag in Augsburg startet.

Weltcup-Finale und WM-Generalprobe: Dem Kanuslalom-Mekka Augsburg kommt einmal mehr die geballte Aufmerksamkeit zu. Ricarda Funk vom KSV Bad Kreuznach strebt dabei im Kajak-Einer ihrem vierten Gesamtweltcup-Erfolg entgegen.

Die 33-Jährige führt das Klassement mit 192 Punkten vor der US-Amerikanerin Evy Leibfarth (180) und der Britin Kimberly Woods (169) an. Doch die beiden sind nicht die Einzigen, die der Bad Kreuznacherin den Sieg streitig machen können – zumal es beim Weltcup-Finale die doppelte Punktzahl zu holen gibt. Den zurückliegenden Weltcup im slowenischen Tacen hatte sich Kimberly Woods gesichert. Ricarda Funk war Vierte geworden. Die Bad Kreuznacherin hatte den Qualifikationslauf in Tacen gewonnen, fand im Finale aber nicht erneut die perfekte Linie. Von Beginn an hatte sie leichte Schwierigkeiten und kassierte zwei Strafsekunden.

Fanklub aus Bad Kreuznach ist vor Ort

Auf ihrer Trainingsstrecke in Augsburg möchte sie nun wieder auf dem Treppchen landen. Aufgrund von Niedrigwasser auf dem Eiskanal wurde das Programm in Augsburg gestrafft und um einen Tag verkürzt. Die Rennen im Kajak-Einer steigen am Freitag, auch eine Abordnung des KSV wird an der Strecke sein, um die Bad Kreuznacherin zu unterstützen.

Ricarda Funk startet aber nicht nur im Slalom, sondern auch im Kajak-Cross. In dieser Disziplin ist sie als Sechste ebenfalls beste Deutsche. In Tacen war sie im Viertelfinale ausgeschieden.

Direkt nach dem Heim-Weltcup in Augsburg heißt es dann Koffer packen. Die deutsche Nationalmannschaft, die in Augsburg komplett vor Ort ist, fliegt zeitnah nach Australien, um sich in Penrith auf die Weltmeisterschaft vorzubereiten, die Ende September ausgetragen wird. Ricarda Funk kennt die Strecke bereits sehr gut, hatte sie sich doch im vergangenen Winter in Australien auf eigene Faust auf die neue Saison eingestimmt.